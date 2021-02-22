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وطن النهار

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رفع 8 سيارات مهملة.. وتبديل 150حاوية في «مبارك الكبير»


نفذ الفريق الرقابي بادارة النظافة العامة واشغالات الطرق في فرع بلدية محافظة مبارك الكبير جولة ميدانية مكثفة في عموم مناطق المحافظة لتنظيف الشوارع الرئيسة والفرعية، فضلا عن رفع كل ما يشوه المنظر العام، أسفرت عن رفع 8 سيارات مهملة بعد انتهاء الفترة القانونية لملصق الانذار و4199م3 من المخلفات فضلا عن استبدال 150 حاوية تالفة. وأوضح مدير ادارة النظافة العامة واشغالات الطرق في فرع بلدية المحافظة ملفي الحوالي أن الجولة جاءت للتصدي لكل التجاوزات ورفع مستوى النظافة والقضاء على كل السلبيات التي تشوه المنظر العام الى جانب استبدال الحاويات التالفة، مؤكدا أن المفتشين بالادارة لن يتهاونوا في تطبيق الشروط والضوابط التي تضمنتها لائحة النظافة العامة واشغالات الطرق لتحقيق انسيابية الحركة والمحافظة على الشكل الجمالي في مناطق المحافظة بما يحقق المصلحة العامة ورفع جميع المخلفات.


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