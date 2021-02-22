«نزاهة»: تكثيف الحملات التوعوية وترسيخ الشراكة لمكافحة الفساد

وطن النهار

اتساقا مع الخطة الاستراتيجية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد تسعى الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) إلى تكثيف حملاتها التوعوية تحت عنوان «من أجل الكويت» تتناول أهمية النزاهة في تحقيق رؤية الجماهير المستهدفة للمجالات التي تمس حياتهم اليومية والموضوعات التي تحظى باهتمام المواطن مثل التنمية الاقتصادية ومستوى الخدمات التعليمية والصحية، إضافة إلى الرياضة والأعمال والتجارة والمستقبل الوظيفي. وتهدف (نزاهة) من خلال الحملة إلى التأكيد على القيم الرئيسة كالنزاهة والمصداقية والشفافية والمساءلة والعدالة والإخلاص في العمل، وأهمية الوقاية من حدوث الفساد إضافة إلى بيان العلاقة بين مكافحة الفساد وتحقيق التنمية المطلوبة في المجالات التي تؤثر على حياة المواطن، والتأكيد على أن (نزاهة) تعمل جاهدة إلى ترسيخ فكرة الشراكة في مهمة مكافحة الفساد، إلى جانب نشر جميع المعلومات بشفافية للجمهور حول ما تقوم به (نزاهة) وشركاؤها في تنفيذ استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2019- 2024 من أجل تعزيز ثقة المجتمع والتأكيد على أن الأعمال قيد الإنجاز والتغيير قادم لا محالة.

وتسعى (نزاهة) من خلال هذه الحملة إلى التعاون مع شركائها في تنفيذ الاستراتيجية والمجتمع المحلي والمجتمع المدني والمجتمع الدولي، كون أن مكافحة الفساد مسؤولية مشتركة يتحتم على الجميع محاربته من خلال تكاتف الجهود، متمنين من الجميع المشاركة في دعم الحملة من خلال هاشتاغ «لنكن وطن النزاهة» على مواقع التواصل الاجتماعي.

