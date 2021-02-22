«الإطفاء»: فرق لمتابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية

وطن النهار

ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام عن الانتهاء من تجهيز فرق ميدانية ستباشر عملها بالتعاون مع لجنة الاشتراطات الصحية في جميع محافظات الدولة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 96/2021 الذي كلف قوة الإطفاء العام بالتنسيق مع وزارة الصحة ولجنة الاشتراطات الصحية لمعاونتهم في الاشراف والمتابعة لتنفيذ الاشتراطات الصحية في البلاد وضمان الالتزام بها.

واستناداً لنص المادتين 15 و16 من القانون رقم 8 لسنة 1969 بشأن الاحتياطات الصحية والوقائية من الأمراض السارية والتي خولت وزير الصحة بالاستعانة بأي جهات رسمية بالدولة لتنفيذ قراراته بهذا الخصوص.

