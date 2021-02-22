أفراد الشرطة.. أسماء بلا ألقاب

وطن النهار

أصدر وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام قراراً بشأن إلزام منتسبي أعضاء قوة الشرطة كافة بوضع سدار يحمل الاسم الثلاثي فقط المكون من الاسم الأول واسم الأب والجد دون لقب العائلة اعتبارا من بداية شهر أبريل.

من جانب آخر، واصل قطاع المرور والعمليات تنفيذ حملات أمنية مرورية لملاحقة المستهترين ومرتكبي المخالفات المرورية الجسيمة والتي تعرض حياة مستخدمي الطريق للخطر، وبتعليمات مباشرة من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور والعمليات اللواء جمال الصايغ وبمتابعة ميدانية من مدير عام الإدارة العامة لشرطة النجدة اللواء عبدالعزيز الهاجري، ومساعد مدير عام الإدارة العامة للمرور لشؤون التراخيص العميد يوسف الخدة، أسفرت الحملات عن تحرير 43 ألفاً و200 مخالفة مرورية، وحجز 123 مركبة و19 دراجة نارية واحالة 79 مخالفاً إلى نظارة حجز الإدارة العامة للمرور، واحالة 38 حدثاً إلى نيابة الأحداث وضبط 11 مركبة مطلوبة من جهات امنية وقضائية، وكذلك القاء القبض على 27 شخصاً مطلوبا للإدارة العامة للتنفيذ الجنائي وإدارة التنفيذ المدني.

وفي التفاصيل قال ضابط قسم العلاقات العامة والتوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور النقيب عبدالله بوحسن: إن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور والعمليات اللواء جمال الصايغ طلب من ادارات الحركة المرورية، وإدارة العمليات المرورية، والإدارة العامة لشرطة النجدة، والإدارة العامة للعمليات المركزية تكثيف التواجد الامني المروري على مدار الساعة لضبط الحركة المرورية وفرض السيطرة الامنية في مختلف مناطق البلاد، مع التنبيه على جميع الدوريات الامنية والمرورية بضرورة التعامل الراقي مع مستخدمي الطريق من مواطنين ومقيمين وعدم التعسف بتطبيق الاجراءات الامنية والمرورية. واضاف أن اللواء الصايغ طلب من قيادات قطاع التراخيص والعمليات بالإدارة العامة للمرور بشن حملات أمنية مرورية على المستهترين في مختلف مناطق البلاد وخاصة التي تشهد ازدياد في عمليات الاستهتار والرعونة والتي تعرض حياة مستخدمي الطريق للخطر وتسبب ازعاجا للمواطنين والمقيمين، لافتاً إلى أن رجال دوريات المرور في أقسام الحركة المرورية في المحافظات الست بالاضافة إلى إدارة العمليات المرورية وإدارة المهام الخاصة وقسم مباحث المرور نفذوا هذه التعليمات على أرض الواقع.

