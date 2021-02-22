إجازات دورية للمؤذنين الكويتيين على بند المكافأة

وطن النهار

وافقت لجنة الموارد البشرية البرلمانية على عدد من الاقتراحات برغبة تتعلق بمنح المؤذنين الكويتيين المعينين على بند المكافأة إجازة دورية بالربط بين المشروعات الجديدة العملاقة في خطة التنمية والتوظيف ومنح الخريجين الكويتيين المتخصصين في الجيولوجيا الحق بالتعيين في القطاع النفطي.

وأحالت اللجنة الاقتراحات بعد الموافقة عليها إلى الجهات المختصة ومن ضمنها الاقتراح برغبة المقدم من النائب فايز الجمهور ويقضي بمنح المؤذنين الكويتيين المعينين على بند المكافأة إجازة دورية لمدة 30 يوما في السنة، بالإضافة إلى اقتراحات مقدمة من النائب د. محمد الحويلة منها الربط بين المشروعات بين المشروعات الجديدة العملاقة في خطة التنمية وبين قضية التوظيف بحيث يعاد النظر في جداول التعيين المقررة التي ينبغي على القطاع الخاص التقيد بها لتشغيل العمالة الوطنية. وتطبيق وتنفيذ سياسة الإحلال في جميع الجمعيات التعاونية في الكويت لتعيين العملة الوطنية في الوظائف الإشرافية بدلا من العمالة الوافدة وتكويت هذا القطاع الحيوي. إضافة إلى تكويت القطاع النفطي بنسبة 100 في المئة من خلال حصر الوظائف التخصصية والاستفادة من الطاقات البشرية والكوادر الوطنية ووضع برامج تعليمية وتدريية تؤهل الشباب الكويتي لشغل الوظيفة التخصصية، ورفع نسبة التكويت بالشركات والمقاولين المتعاقدين مع الشركات النفطية لتصل إلى 70 في المئة والتوسع في الصناعات النفطية.

