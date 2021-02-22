حمّاد يشيد باستثناء المبتعثين للعلاج من الحجر المؤسسي

وطن النهار

ثمّن النائب سعدون حماد قرارات السلطات الصحية باستثناء المرضى الكويتيين المبتعثين للعلاج في الخارج، وكذلك الطلبة الكويتيين الدارسين في الخارج والقصر من هم دون 18 سنة والمسافرين من دون مرافق وأعضاء السلك الديبلوماسي والطواقم الطبية من الحجر المؤسسي الإلزامي، خاصة أن سفرهم خارج البلاد كان لتلقي العلاج أو لأداء الاختبارات الدراسية أو أداء بعض الأعمال الرسمية وليس بهدف السياحة. وطــالب حماد وزير الصحة الشيخ د. باســـل الصباح بضم مرافقي المرضى المبتعثين لتلقي العلاج في الخـــارج ومرافقي بناتنا الطالــبات الدراسات في الخارج لتلك الاستثناءات، خاصة أن تلك الحالات تكون بحاجة ماسة لتواجد مرافق معها أثناء سفرها وتواجدها خارج البلاد، ويصعب سفرها من دون وجود مرافق، والاكتفاء بالحجر المنزلي لهؤلاء المرافقين لمدة 14 يوما بعد إجراء فحص الـ «PCR» للتأكد من سلامتهم وخلوهم من الإصابة بفيروس «كوفيد- 19» كباقي حالات الاستثناء. وشــدد النائب سعدون حماد على ضرورة مراعاة ظروف المواطنين المتواجدين فـــي الخارج، وعـدم التعسف في التـــعامل معهم.