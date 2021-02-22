إنجاز 190 ألفاً و776 معاملة إلكترونية خلال شهر واحد

وطن النهار

بعد مضي 6 سنوات من العمل المتوازي في محاربة الاتجار بالبشر وضبط سوق العمل من خلال التحرك بخطوط متوازية لتطوير الاجراءات الرقابية والتفتيشية إلى جانب الارتقاء بالخدمات المقدمة لأصحاب العمل والعمالة الوافدة، حققت الهيئة العامة للقوى العاملة، نقلة نوعية في تطوير أنظمتها الآلية باستخدام أحدث الاجهزة والبرامج المطورة، حرصا منها على تقديم أفضل الاستخدامات الالكترونية لانجاز المعاملات بأقل المدد بما يكفل تسهيل الاجراءات على أصحاب العمل ويضمن استقرار سوق العمل وتعزيز الحركة الاقتصادية في الكويت.

وفيما أطلقت النظام الآلي الجديد مع بدء العام 2021 تحديدا في الثاني عشر من شهر يناير الماضي، أنجزت الهيئة بحسب آخر احصائية لها حتى 10 فبراير الحالي، جملة من المعاملات والطلبات المقدمة عن طريق الخدمة الآلية الجديدة، حيث خلصت إلى 190 ألفا و776 معاملة الكترونية في مختلف أنواعها، من ضمنها الطلبات الخاصة بإذونات العمل من إصدار وإلغاء وتجديد وتحويل إذونات، بالإضافة إلى التعديل والتحديث والتسجيل والنقل والدمج فضلا عن اعتمادات المؤهلات العلمية وطباعة الشهادات وبراءة الذمة.

وأكد الهيئة في آخر احصائية لها، تجديد 99 ألفا و142 إذن عمل عمالة وافدة، وطباعة 30 ألفا و525 شهادة اعتماد توقيع على ملف، وإلغاء 630 ترخيصا مسجلا على ملف، وتحديث ألف و83 بيان ترخيص مسجل لدى الهيئة، وتسجيل 327 ترخيصا جديدا، وإلغاء 86 ملف صاحب عمل، وتحديث 397 بيانات الاتصال لمفوض بالتوقيع، وإصدار 439 تصريح عمل، وكذلك إصدار ألف و417 إذن عمل تحويل لنفس صاحب العمل، موضحة أن اجمالي عدد الشركات المستفيدة من الخدمات منذ الاطلاق بلغ 47 ألفا و759 شركة.

وأشارت إلى تسجيل 5 آلاف و412 مركبة مملوكة، وطباعة 3 آلاف و554 شهادة براءة ذمة وألف و848 كشفا بالعمالة المسجلة، وإصدار ألفين و100 شهادة تسلسل تاريخي للعامل، ونقل ترخيصين بين الملفات، وإصدار 9 آلاف و264 إذن عمل تحويل داخل القطاع الأهلي، وإلغاء 54 إذن عمل تحويل إلى القطاع الحكومي، وإصدار 30 إذن عمل تحويل من التحاق بعائل، واعتماد 11 ألفا و237 مؤهلا علميا، بالإضافة إلى تعديل 90 إذن عمل عمالة وافدة، وإلغاء 4 آلاف و24 إذن عمل نهائي للسفر، وكذلك إلغاء ألف و556 اشعار تسجيل عمالة وطنية وأيضا إلغاء 127 مفوضا بالتوقيع، فضلا عن دمج 18 رقما مدنيا للعامل.

وأكدت الهيئة، انجاز 4 آلاف و465 تجديد إشعار عامل وطني، وإصدار ألفين و526 شهادة بيانات عامل، وإلغاء 5 آلاف و988 إذن عمل لسقوط الاقامة خارج البلاد، واعتماد ألف و287 شهادة استيفاء نسبة عمالة وطنية، وإشعار 884 تسجيل عمالة وطنية، وإلغاء 611 إذن عمل لوفاة العمل، وتجديد 466 إذن عمل مبكر عمالة وافدة، وتسجيل 373 مفوضا بالتوقيع على ملف، وفتح 319 ملفا جديدا لصاحب عمل.

ولفتت إلى إلغاء، 257 إذن عمل للتحويل إلى الالتحاق بعائل، وتعديل 90 مفوضا بالتوقيع على عقد حكومي، وتعديل 49 إشعار تسجيل عمالة وطنية، وتسجيل 35 عقدا اهليا على ترخيص، وتحويل 21 إذن عمل لنفس صاحب العمل عمالة وطنية مسجلة على الباب الثالث، وإلغاء 4 معاملات لمندوب مسجل على ملف وتسجيل معاملين مندوب على ملف، وتسجيل تصنيف خارجي لترخيص، وإصدار معاملتين إذن عمل عمالة خليجية و8 معاملات للمقيمين بصورة غير قانونية، وإصدار 3 موافقات على نقل ترخيص وآخريين على إلغاء ترخيص.

وبينما أعلنت المتحدث الرسمي للهيئة العامة للقوى العاملة مدير ادارة العلاقات العامة أسيل المزيد، إطلاق الأنظمة الآلية الشهر الماضي في 12 يناير 2021، أكدت أن النظام الجديد يقدم عشرات الخدمات الالكترونية الخاصة بأرباب العمل والعمالة، مشيرة إلى أن هذه الخدمات التي تطلق بشكل تدريجي تشمل مختلف انواع المعاملات والطلبات.

وشددت المزيد، على أن القوى العاملة لن تدخر جهدا في تطوير العمل والارتقاء بالخدمات التي تقدمها الهيئة لأصحاب العمل بما يضمن سهولة انهاء المعاملات ويكفل الحفاظ على الحقوق العمالية، منوهة إلى أن الهيئة تعمل على تقديم أفضل الخدمات التي تساهم في إزالة العقبات وتذليل الصعوبات أمام جميع المستخدمين.

الإطلاق المتطور

من جانبها، أكدت مدير ادارة تقنية المعلومات المهندسة رباب العصيمي، أنه تم البدء الفعلي بإطلاق الأنظمة الآلية الخاصة في الهيئة منذ 2016، إذ أطلقنا عام 2017 مجموعة من الخدمات عن طريق خدمة اسهل، حينها أطلقنا وعدا بأن الهيئة ستقدم الخدمات بنسبة 100% عن طريق الموقع الالكتروني، موضحة أن الهيئة عملت فعليا على استكمال المشروع حتى أطلقت خدمة الشكاوى العمالية عام 2018 مع التفتيش الالكتروني وبعض الخدمات المتعلقة في قطاع الحماية.

وأضافت: ان اليوم الحدث الأكبر والاقوى اطلاق خدمات قطاع شؤون العمل، وهو القطاع الاكثر حيوية الذي يحتضن ما يقارب مليون عامل وافد يطلب التجديد، ولذا يعد أكبر قطاع للخدمات التي يتطلبها اصحاب العمل، مشيرة إلى أنه تم اطلاق الخدمات في 12 يناير 2021 بشكل تدريجي حيث بدأنا مطلع الشهر الحالي في خدمة التجديد وهي الخدمة التي كان يرغب فيها الكثير.

واستدركت: نحن قبل اطلاق هذه الخدمات تم ارسال مجموعة من الرسائل إلى مجموعة من اصحاب العمل لاسيما الذين لديهم اذونات عمل انتهت وأوشكت على الانتهاء من شهر ديسمبر وحتى شهر فبراير، حيث طلبنا منهم الاستعجال في عملية التوقيع الالكتروني والاستعجال في تجديد اذونات العمل حتى لا يصبح لديهم مشاكل بسبب وقف اطلاق الانظمة.

وقالت: نحن في بداية اطلاق الانظمة اطلقنا مجموعة من الخدمات بشكل اسبوعي، بدءا بالتجديد ثم خدمات تخص التحويل وتعديل المهن واعتماد المؤهلات حتى وصل عدد الخدمات إلى ما يقارب الـ 34 خدمة، موضحة أن الفرق بين النظامين القديم والجديد، ان النظام الجديد يفرق عن القديم حيث آلية التقديم ستكون مختلفة حتى في ادارات العمل بصورة آلية وليس كما كان في السابق عبر النماذج اليدوية التي يحصل عليها المراجعون من الطباعين والتي كانت تختلف من إدارة لاخرى.

وأضافت: حاليا نحن وحدنا جميع النماذج، فهناك نماذج الكترونية في موقع واحد، حتى طريقة التقديم اليدوي في الهيئة اختلفت 100%، فالمطلوب من صاحب العمل ان يقدم البيانات عن طريق الموقع الالكتروني، أي ان الهيئة استغنت عن الاستلام اليدوي لاي مستند، حيث يتم رفع البيانات عن طريق موقع النماذج الالكترونية، ثم عن طريق الكي يو آر يتم تسليمه لموظف الادارة في الهيئة، غير ان هناك خطوة يسبق هذه الاجراء ألا وهي اقرار صحة البيانات تسبق كل عملية.

النظامان القديم والجديد

من جانبه، قال مدير ادارة تقدير الاحتياج بالهيئة مساعد المطيري، ان لدينا آلية اشتراطات معينة للتحويل أقرتها الهيئة أخيراً، فمتى توافرت اشتراطات احد العوامل السبعة المعتمدة في الهيئة يجوز للمتقدم التحويل للالتحاق بعائل.

وأوضح أن آلية التقديم من خلال النظام القديم والنظام الجديد، فالقديم يلزم صاحب العمل اصطحاب جميع المستندات المطلوبة، اما الجديد فتم الاستغناء عن هذه الاجراء من خلال الاستعانة ببوابة النماذج التي تعد المدخل الرئيس لتقديم الطلبات، اي تم الاستغناء عن النظام الورقي إلى البيانات الالكترونية، لذا لا يشترط على صاحب العمل باصطحاب المستندات خلال مراجعة الهيئة، حيث بامكانه التقديم من خلال خدمتي أسهل وبوابة النماذج الالكترونية.

وحول آلية التقديم، قال: نحن نقيس الآن بين آلية التقدير السابقة وآلية التقدير الجديدة التي سنعمل عليها خلال الفترة المقبلة، من خلال انعكاس العوامل او التقدير السابق على النظام الجديد الحالي، هو يفلتر ويقدم مدى مقياس أو صحة البيانات المدخلة في السابق، لذا وضعنا مجموعة عوامل للتقدير، ألا وهي عوامل المنشأة من حيث الجاهزية وحسب العقود المقدمة بجميع انواعها والتقدير كذلك للمركبات، ونحاول على توازن بين مجمل هذه القياسات، والتأكد من مدى صحتها.

وفيما يخص مراجعة اصحاب العمل إلى ادارات العمل، أوضح المطيري أن هناك نوعا واحدا من المراجعة عن طريق بوابة النماذج للمعاملة التي يصاحبها بيانات مرفقة، في حين ان الطلبات الاخرى بمجرد وضع البطاقة فإن القارئ الآلي سيتعرف على البطاقة سواء كانت لصاحب العلاقة او المفوض بالتوقيع او مندوب الشركة الرئيسي، مبينا أنه متى تم التعرف على البطاقة ستظهر جميع البيانات التي تم ارفاقها على الشاشة.

وأشار إلى ان مدة انجاز المعاملة في الوقت لا تتجاوز نصف دقيقة، والمستند الأساسي الذي يراجع فيه صاحب العمل هو عقد العمل فقط، أما باقي البيانات مربوطة آليا، سواء كان الجواز او شهادة الرواتب او المؤهل الدراسي، أي أن اعتماد المرفق الوحيد هو مرفق عقد العمل ومدى صحته، حتى نصل للمرحلة القادمة بأن يكون حتى للعامل الحق اعتماد العقد الالكتروني وينجز جميع المعاملات تكون الكترونية.

التوظيف الوطني

بدوره، أكد مدير ادارة الارشاد والتوظيف بالهيئة أمين الايوبي، امكانية الباحث عن العمل التقديم عن طريق الموقع الالكتروني والدخول على خدمات الافراد عن طريق ادخال البطاقة المدنية ليطلب الرقم السري، حينها سيصله رسالة عن طريق (SMS) أو الايميل الخاص اقرار تعهد بمسؤوليته على الرقم السري للاطلاع على جميع المعاملات التي يقوم بها عن طريق الموقع الالكتروني.

وأوضح الأيوبي أنه بعد ذلك يمكنه الدخول على خانة خدمات الافراد الخاصة بخدمات ادارة الارشاد والتوظيف بحسب المعاملة، سواء إذا كان خريجاً يدخل مكافأة الخريجين او التقدم على فرص وظيفية أو التأمين ضد البطالة او بدل البحث عن العمل، حسب رغبتة في الاختيار ويقدم البيانات المطلوبة إلى حين يعتمد الموظف المختص المعاملة، ثم سيصله عن طريق البريد الالكتروني رسالة تؤكد اعتماد المعاملة.

من جهتها، أكدت مدير ادارة المزايا المالية نجاة اليوسف، أن جميع الخدمات الخاصة بصرف المزايا المالية للعمالة الوطنية بالقطاع الخاص جميعها تقدم آليا، لافتة إلى أن نظام اسهل يضمن تقديم والغاء اذونات العمل الخاصة بالعمالة الوطنية من خلال هذه النظام الآلي، مبينة أن هذه الخطة اطلقت أخيراً استكمالا للخدمات الاخرى التي عملت عليها الهيئة على اساس يتم التحويل الرقمي لجميع الخدمات.

تاركو العمل

من ناحيته، قال مراقب ادارة علاقات العمل بالهيئة علي الدلماني: انه بالتنسيق مع ادارة نظم المعلومات، تم تحديد انواع التفتيش المتعلق بتفتيش بلاغات ترك العمل والتفتيش الدوري والمتابعة وغيرها من انواع التفتيش، باستثناء عمل اللجنة المشتركة وحملاتها التفتيشية، مؤكدا أن جميع أنواع التفتيش منظمة وجار اعداداها ومنها متواجد حاليا على الانظمة المتاحة في الاجهزة التي يحملها مفتشو الضبط القضائي مبينا فيها جميع انواع التفتيش.

وأوضح الدلماني حول الغاء اشعار العمالة الوطنية المسجلة على الباب الثالث، أن الحالات التي يكون فيها نزاع بين العامل الوطني وصاحب العمل وتعنت الاخير في إلغاء إذن العمل والاشعارات الخاصة في التأمينات، يستطيع العامل الوطني في هذه الحالة التوجه لادارة علاقات العمل لتقديم شكوى في قسم العمالة الوطنية في العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل وأيضا إلغاء اذن العمل والاشعارات والكتب الخاصة للتأمينات الاجتماعية للالغاء ليتمكن من التحويل إلى شركة اخرى.

وحول كيفية تحويل عامل متغيب، قال الدلماني، انه طالما ان العامل مسجل عليه بلاغ ترك عمل في وزارة الداخلية، لا يتم تحويله إلا في حالتين اما تنازل صاحب العمل المسجل على العامل بلاغ ترك عمل أو ان يحصل العامل على حكم قضائي واجب النفاذ النهائي يمكنه من الانتقال الى شركة اخرى.

تراكم المعاملات

ذكرت المهندسة رباب العصيمي أن الهيئة لم تطلق العديد من الخدمات عن طريق النماذج الالكترونية بسبب جائحة كورونا، لذا ارتأينا التوجه لخدمة اسهل لان هذه الطريقة ستجعل التجاوب اسرع مع الجمهور في الادخال وانجاز المعاملات حتى تتجنب المشاكل المتعلقة بتراكم المعاملات او تكدس المراجعين في ادارات العمل.

أسهل.. 40 ألف مشترك

أكدت العصيمي، أن عدد المشتركين وصل خلال شهر اطلاق النظام الجديد إلى 40 ألف مشترك وهو رقم كبير جدا، حيث العدد في مجمل أشهر كورونا لم يتجاوز 80 ألف مشترك، بالاضافة الى المشتركين الجدد الذي وصل عددهم إلى 1000 مستخدم جديد خلال أسبوعين.

تغيير جهاز التفتيش القضائي

أشارت العصيمي إلى ان العائق الوحيد في الوقت الحالي هو الاخطار، الامر الذي دفع الهيئة الى العمل على أن تكون عملية الاخطارات لصاحب العمل آلية عن طريق نظام الـ SMS، وبهذا الشأن سيتم تغيير الجهاز الحالي.

تعديل نظام رموز الوقف

قالت العصيمي حول الرموز الموضوعة للوقف، إن التغيير الذي سيحدث في الانظمة يشمل الرموز بعد صدور قرار يعتمد على أسباب الوقف، موضحة أنه سيظهر في الموقع الالكتروني جميع اسباب الوقف وما الادارة المعنية التي قامت بهذا السبب وامكانية تفادي هذا السبب، اي ان النظام الجديد يشتمل على العديد من الايقافات الآلية، مشيرة إلى أن هذه الاجراءات ستصاغ ضمن قرار كامل.

إلغاء المتغيب من الأنظمة

أوضح مساعد المطيري: ان النظام الجديد ألغى الآلية المتبعة في السابق بنقل ملف العامل المسجل بحقه بلاغ تغيب على ملف الادارة، إذ انه سيتم الغاء إذن العمل للعامل المتغيب بشكل نهائي من انظمة الهيئة، غير انه هناك شرطان هما مرور شهرين على بلاغ التغيب ووجود بيانات وزارة الداخلية بترك العمل، اي إلغاء جميع العمالة المتغيبة إلى حين حصول العامل على تعديل وضعه.

إلكترونية الفرص الوظيفية

ذكر امين الأيوبي، أن هناك قسماً في المراقبة المختصة بالفرص الوظيفية، يعمل على ادخال جميع الفرص الوظيفية عن طريق النظام الآلي، بما تمكن الباحث عن الوظيفة من الاطلاع على الفرص الوظيفية المتاحة عبر الموقع الالكتروني بعد الدخول إليه بالرقم السري، ثم يتقدم بترشيح نفسه للوظيفة التي يرغب فيها، مشيرا إلى انه يستطيع ان يتابع الترشيح عن طريق الباحثين الموجودين بالادارة.

موعد الاستفسار الإلكتروني

أكدت اسيل المزيد، لا يوجد وقف لدعم العمالة نهائياً، إلا بوجود مشكلة سواء مرتبطة بانتهاء التراخيص أو مشكلة في التأمينات او الخدمة المدنية، فأي شخص لديه مشكلة في وقف دعم العمالة يكون لسبب معين ويتطلب على المعني مراجعة الهيئة بعد اخذ موعد استفسار عن طريق النظام الالكتروني.

العمالة الوطنية

فيما يتعلق بإلغاء اشعار عمالة وطنية وتجديد أذونات العمل للعمالة الوطنية، قالت اسيل المزيد، إنه من خلال نظام خدمة اسهل الجديد، يستطيع صاحب الشركة الذي لديه عمالة مسجلة على الباب الثالث اجراء الالغاء والتحديث في السيستم، موضحة أنه عليه في البداية الالغاء بعد الانتهاء من الاجراءات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية ثم يقدم مرة أخرى على نفس نظام اسهل بعد التسجيل في التأمينات على الجهة الجديدة.