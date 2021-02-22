بلد جميل.. وفرص ضائعة

الاخيرة

لا يختلف اثنان على أن الكويت بلد جميل ومتميز، ولا يختلف اثنان على أن الكويت لديها تجربة ديموقراطية ضاربة الجذور في تاريخها الطويل، كما لا يختلف اثنان على أن المجتمع الكويتي مجبول على حب الخير، يسوده التسامح والتكافل، وانفتاح الحاكم على المحكوم. وتلك جميعا سمات تاريخية مهمة من شأنها أن تجعل الكويت أكثر تقدماً وازدهاراً.

لكننا، ومن سوء الطالع، غلبت علينا ضوضاء السياسة، والتدافع والتصارع في جوانب حياتنا، وأخشى أن نتغافل أو ننسى معها تلك السمات الجميلة لبلدنا الكويت. وفوق ذلك، جاءت الجائحة البغيضة، ثم بدأت أزمتنا الاقتصادية بالتدحرج ككرة الثلج، تتدحرج وتكبر كل يوم ودون رؤية واضحة أو خطة واقعية أو برنامج فعال يمكننا من رؤية الضوء في آخر النفق.

بوادر الأزمة الاقتصادية كانت بادية للعيان منذ ثمانينيات القرن الماضي، ولكننا كنا نغطيها بالفوائض حين كانت الإيرادات النفطية تزيد عن الإنفاق. ولكننا اليوم أصبحنا من دول العجز، وأصبح كل شيء مهدداً، العملة والقوة الشرائية ومستوى المعيشة والإنفاق العام، وأصبحت الأوضاع الاقتصادية كابوساً يقض مضاجعنا.

ولا يبدو، في ظل الضوضاء السياسية المحيطة بنا من كل جانب، أن أزمتنا الاقتصادية قابلة للحل، فالطرفان اللذان يملكان الحل منشغلان بأمور أخرى بينما الأزمة الاقتصادية تتفاقم لتوصلنا إلى حافة الهاوية.

الكويت كما قلت في البداية بلد جميل ومتميز، ولكن ضوضاء السياسة تفقدها فرصة تلو أخرى حتى أصبحت الفرص الضائعة لا تُعد ولا تُحصى، والله الموفق.

