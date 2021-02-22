الاخيرة

«من نافذة السفارة» كتاب للسفير العراقي السابق نجدة فتحي صفوة يتناول فيه تقارير الخارجية البريطانية حول بعض دول المنطقة والتي يُكشف عن سريتها بعد عقود من الزمن، ومثل ذلك كتب رصينة لباحثين كبار حول التقارير السرية لوزارات دول كبرى كأميركا وروسيا وفرنسا... إلخ.

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جميع تلك التقارير السرية المهمة التي تمتاز بدقتها حول حقيقة ما يحدث في الدول العربية واستشراف مستقبلها، يقوم بالكامل على تقارير سفراء تلك الدول في الأوطان المبعوثين لها مما يُظهر بشكل جلي أهمية الاعتناء بالسفراء المبعوثين لدولنا، وضرورة قيام مديري الإدارات المختصة بدولهم وغيرهم باللقاء الدوري بهم والإجابة عن استفساراتهم وتزويدهم برؤى الدولة في القضايا المختلفة بدلاً من تركهم يستمعون للرأي الآخر فقط، فالسفراء لن يبعثوا أوراقاً بيضاء لدولهم وما لا تزودهم الدولة به ستتكفل به القوى الأخرى.

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وطبقاً للتقارير التي يبعثها السفراء المعتمدون تبني الدول الكبرى سياساتها وتخلق المؤسسات الاقتصادية الدولية أرقامها ومؤشراتها بعيداً عن التصريحات الرسمية المجاملة، ومن يقرأ التقارير السرية التي كتبت للحقب المختلفة في دول المنطقة ورفعت عنها السرية لاحقاً يجد الفارق الكبير بين ما كان يُعلن عن تحالف وصداقة بالإعلام، وما يكتب ويخطط بالسر!

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آخر محطة: ما دمنا في عالم السفراء.. في عام 90 عينت دولة كبرى مساعد وزير خارجيتها سفيراً لها بالكويت كما عينت دولة إقليمية كبرى رئيس استخباراتها السابق سفيراً لدينا.. الكويت بلد صغير، وكان علينا أن نعي أن تعيين دول مؤثرة سفراء كباراً لها في الكويت يعني توقعها لأحداث جسام قادمة.

