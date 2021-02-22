تحذير من ارتداء الكمامة لفترات طويلة

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كشف طبيب الأسنان الروسي غينادي شارغورودسكي مدى تأثير ارتداء الأقنعة الطبية على صحة الأسنان واللثة. وأكد شارغورودسكي في تصريح لصحيفة «زفيزدا»، إن تغطية الفم والأنف لفترات طويلة يحد من تدفق الرطوبة ويمكن أن يسبب جفاف الفم مما يساهم في تسوس الأسنان وأمراض اللثة، قائلا « من الضروري ارتداء القناع. ولكن من الضروري أخذ فترات راحة بطريقة ما حتى تخرج كل هذه الكائنات الدقيقة المرضية من تجويف الفم». أشار شارغورودسكي إلى أن نتيجة ارتداء الأقنعة يمكن أن تكون أيضًا رائحة الفم الكريهة. وأوصى في هذا الصدد بغسل الأسنان وغسل الفم بالماء عدة مرات في اليوم خلال فترة الجائحة. وأوضحت عضو اتحاد أطباء الأطفال في روسيا، إيرينا دوبريتسوفا، من مخاطر ارتداء الكمامات للأطفال الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات. وقالت: «يعد ارتداء القناع أمرا خطيرا بالنسبة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات بسبب عدم تطور نظام القصبات الهوائية بشكل كاف، مما قد يجعل التنفس صعبًا. ويمكن أن يسبب موت الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة». وأشارت إلى أن القناع يسبب ضيق التنفس عند الأطفال ويعطل تدفق الأكسجين. ويمكن أن يسبب أيضًا متلازمة موت الرضع المفاجئ.