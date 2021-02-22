الهدوء يسيطر على المطار.. بعد قرارات منتصف الليل

مال وأعمال

سيطر الهدوء على مطار الكويت الدولي امس مع تطبيق قرار منتصف الليل تحديد عدد الركاب والرحلات واغلاق مطارات بعض الدول اضافة لقرار عدم السماح بدخول المسافرين من الجاليات كافة باستثناء المواطنين وبعض الفئات. وقد شهد حركة مغادرة خجولة لعدد قليل من الركاب، حيث اصبحت صالة «القادمون» في المطار اشبه بالمهجورة بفعل قرار منع دخول غير المواطنين بسبب جائحة «كورونا».

وبدا مطار الكويت صباح امس وكأنه شبه مغلق في اليوم الأول من تطبيق الحجر المؤسسي على المواطنين العائدين من الخارج، حيث كان الهدوء سيد الموقف بعد وصول اول رحلتين الى المطار الأولى من دبي والثانية من جدة. وقد وصل 4 مواطنين فقط على متن الرحلتين، منهم طالبان لا يخضعان لقانون الحجر المؤسسي.

