الاقتصاد المُحتضر.. ملَّ صراخاً قبل الغرق

مال وأعمال

ربكة كبيرة شهدتها مكاتب السفر والسياحة وقطاع الفنادق في الكويت بسبب القرارات الحكومية الارتجالية والفجائية والمتكررة والتي كبدت تلك القطاعات خسائر فادحة لم تعد تلك القطاعات قادرة على تحملها. «النهار» استطلعت رؤى العاملين في قطاع الفنادق ومسؤولين في مكاتب السفر والسياحة، والذين اكدوا ان ما يحدث تدمير شامل لقدرات قطاع السفر والسياحة وقطاعات الفندقة، متسائلين: ما جدوى تغيير التعاميم الصادرة من الدولة في اللحظات الأخيرة، وما ذنب الفنادق ومكاتب السفر والسياحة بتحمل عشوائية تلك القرارات الارتجالية التي بدأت منذ تداعيات الأزمة من شهر مارس 2020 وحتى الآن. وأوضحوا لـ «النهار» ان ما يحدث من عشوائية القرارات جعل مكاتب السفر والسياحة تحتضر وأدخلت 85 بالمئة منها في دائرة الافلاس والاغلاقات، مقدرين حجم خسائر السفر والسياحة والفندقة منذ بداية الأزمة وحتى الآن بحدود تتراوح ما بين 200 الى 250 مليون دينار.

وقدروا لـ « النهار» حجم التذاكر الملغاة بحدود 25 الف تذكرة، تقدر قيمتها بالحجر المؤسسي بحدود 350 ديناراً في المتوسط، لتصبح خسائر الـ 24 ساعة الماضية بحدود 100 الف دينار.

وبينت مصادر ان سعر التذاكر في اليومين الأخيرين قبل الغاء القرار بلغت 850 دينارا من اسطنبول الى تركيا وهي ارقام فلكية للغاية.وتساءلوا من يتحمل خسائر مكاتب السفر والسياحة وكذلك قطاع الفنادق الذي قام بتجهيزات شاملة، وقام باعادة تشغيل العمالة مرة اخرى، وقام بالغاء حجوزات استعداداً للحجر المؤسسي.

وأوضحت المصادر ان قرار التمديد لحظر دخول غير الكويتيين ليس معروف نهايته، حيث اشارت مصادر مسؤولة لـ «النهار» عن انه لا سقف زمنيا للقرار وأن الله وحده يعلم متى ينتهي العمل بهذا القرار.

وفيما يلي التفاصيل:

تعامل مهني

في البداية، علق رئيس اتحاد الفنادق الكويتية غازي النفيسي باقتضاب على القرار قائلاً: هذا قرار حكومي علينا القبول به، مستدركاً بالقول: الفنادق تعاملت مع القرار بمنتهى المهنية وقامت بالاستعداد بشكل كامل لتطبيق القرار.

ارتباك حكومي

ومن جانبه قال نائب رئيس اتحاد العقاريين قيس الغانم انه بطبيعة الحال الحكومة لديها رؤى مختلفة واشمل لا نعلم بها وهناك امور متشابكة وخاصة في الوضع السياسي والصحي مع دول اخرى وهي لا تذكر، فالقرار الخاص باعادة من يحمل شهادة PCR مزورة او مصاب برشح او بكحة وغيرها فلابد من اعادته على الطائرة التي حضر عليها امر واجب رغم انه يضر بشركات الطيران الا ان الوضع الصحي في بعض الاحيان يكون اشد قسوة اقتصاديا ولابد من مواجهة ذلك. واوضح الغانم لابد من اخذ الحذر من هذه الامور التي تشهد حاليا حالة من التضارب بين المحافظة على الصحة والسياسية. واضاف ان الحكومة قد وجدت ان الحظر المؤسسي في الفنادق سيكون كلفته اعلى لانه لابد من تخصيص اطباء وتمريض لهم ومتابعتهم ومن سيكون مصاب سيتم علاجه في المستشفيات الكويتية وبالتالي ستكون الفاتورة كبيرة على الدولة.

واكد الغانم ان الاشكالية التي نعاني منها هي الارتباك الحكومي ولكن القرار والرؤي عندها وبالتالي فالمسؤولية تكون عليها.

القرارات متعجلة

قال محمد السقاف رئيس مجلس ادارة بورصة الكويت الاسبق ان القرارات الحكومية تصدر مستعجلة بعض الشيء ولكن في النهاية هناك تغييرات كثيرة لا نعلم عنها شيئا وتكون امام صانع القرار خاصة ان الاصابات في تصاعد مستمر منذ فترة نتيجة اختلاط الناس في الدواوين والمناسبات الاجتماعية ما ادى الى ارتفاع الاصابات حتى ان هناك عرسا اقيم مؤخرا اصيب فيه 40 شخصا من عائلة واحدة. واضاف انه لا يجب ان نضع الحكومة وحدها امام فوهة المدفع وتكون هي الشماعة لان الشعب غير ملتزم بالتعليمات والاشتراطات الصحية لافتا الى ضرورة ان تراعي القرارات عدم التخبط وذلك للصالح العام مع الاللتزام بالوقاية القوية الحازمة وليس في ذلك اي مشكلة ولكن لابد ان يكون هناك قرار واحد بلا تعديل وذلك من خلال دراسته وعدم التراجع عنه حتى لا تلام الحكومة.

وشدد السقاف على ضرورة ان تكون هناك استراتيجية واضحة للوقاية بشكل حاسم ويكون هناك التزام صارم من الجميع بها ومتابعة دورية للاستراتيجية وتحديد المتطلبات اللازمة لتنفيذها وذلك من خلال فتح الباب في حال تراجع الاصابات لتمشية الاقتصاد الذي يئن من تداعيات الجائحة.

واوضح ان الحكومة تتخذ القرارات احيانا وفقا للمعطيات العامة التي لا يعلمها العامة خاصة مع ظهور سلالات جديدة في جنوب افريقيا وبريطانيا اسرع انتشارا ولذا لابد من تضافر الجهود الشعبية والمجتمع في المسؤولية للوقاية.

واكد السقاف ان القرارات الحكومية في اغلبها تؤثر على الوضع الاقتصادي ولكن لا يمكن ان نمسك العصا من المنتصف، فلابد من الالتزام بالوقاية الكاملة من الفيروس لايقاف موجة تصاعد الفيروس وان يكون هدفنا جميعا السيطرة على الاصابات، ومتى تم ذلك يمكن وقتها فتح الاقتصاد. واشار الى انه يشكر الاطقم الطبية والصفوف الاولى ووزير الصحة الذي يمسك دفة الحرب على الفيروس وهو اكثر الاشخاص الذين يتحملون المسؤولية في الازمة ولابد ان يترك الامر له ويكون هناك صوت واحد بعيدا عن الاصوات المتناثرة التي تتصاعد من آن لآخر، فالازمة صحية مسؤول عنها وزير الصحة واذا كانت ازمة مالية يكون المسؤول عنها وزير المالية واذا كانت هناك حرب فالمسؤول يكون وزير الدفاع.

خسائر وإفلاسات

وبدوره، اشار مدير عام شركة جلوبال للسياحة والسفر الياس منصور ان القرارات اللحظية كبدت شركات السفر والسياحة وقطاع الفندقة بحدود 300 مليون دينار منذ بداية الأزمة وحتى الآن وهي خسائر انعكست سلباً على الشركات العاملة في القطاع، مقدراً حجم الافلاسات والاغلاقات بحدود 80 في المئة من اجمالي عدد الشركات العاملة في سوق السفر والسياحة في الكويت. واستدرك منصور بالقول ان كل الشركات ملتزمة برد اموال الحجوزات لأصحابها، وليس لهم اي ذنب فيما يحدث من صدور القرار والغائه في اللحظات الأخيرة.

وبين ان خسائر الـ 24 ساعة تقترب من 100 ألف دينار وأن حجم التذاكر الملغاة بلغ 25 الف تذكرة تقريباً، وقيمة كل تذكرة بالحجر المؤسسي تصل الى 350 ديناراً تقريباً، في المتوسط. وأفاد ان اسعار التذاكر لبعض الوجهات ارتفعت بشكل خيالي، ضارباً المثل بتذكرة السفر للقادمين من اسطنبول الى الكويت والتي بلغت 850 دينارا.

تزايد الإصابات

مصادر موثوقة اشارت لـ«النهار» الى ان القرار يعود لارتفاع الاصابات ووفقاً للقرارات الصادرة من السلطات الصحية، فيما اكتفى المسؤولون في الادارة بالقول: الله اعلم، رداً على سؤال «النهار» عن موعد انهاء القرار وفتح الأجواء لغير الكويتيين!

وأشارت مصادر اخرى الى ان القرار يأتي لاعطاء فرصة لعودة الكويتيين والعمالة المنزلية بشكل منظم وكذلك الفئات المستثناة وتطبيق التعليمات الصحية الاحترازية الرامية لمنع تفشي الاصابات بـ«كورونا».

وقالت انه من المتوقع استمرار قرار تمديد حظر دخول غير الكويتيين لمدة اسبوعين، متوقعة ان يتراوح عدد القادمين الى البلاد بحدود تصل الى 800 راكب يومياً، مع الالتزام بالحجر المؤسسي لمدة 7 ايام في احد الفنادق المعتمدة من قبل الادارة العامة للطيران المدني.

غياب الرؤية الاقتصادية

وفي سياق متصل، اوضحت مصادر موثوقة لـ «النهار» عن جدوى تطبيق القرارات الصادرة من وزارة الصحة دون دراسة فنية شاملة لأبعاد هذا القرار اقتصادياً واجتماعياً ومدى الضرر الذي لحق بالقطاع الخاص والذي يدفع ثمنه الآلاف حتى الآن.

واستغربت المصادر من تطبيق قرارات وزارة الصحة وهي ليست جهة ادارية او فنية قادرة على تحديد عواقب تلك القرارات على الشأن الاقتصادي والاجتماعي، مشيرة الى ان آلاف الأسر تشردت او فقدت وظائفها من الكويتيين والمقيمين وأضحت اوضاعها الاجتماعية صعبة للغاية في ظل غياب الدخول الكفيلة بتأمين حياة كريمة لهم ولأولادهم.

وأفادت المصادر ان فجائية القرار وغياب فترة امهال للتطبيق، من بين الأمور التي لا يمكن تحملها، مستغربة من صدور القرار اليوم وتطبيقه غداً.

7 تعاميم و3 استثناءات

أصدرت الادارة العامة للطيران المدني تعميمات واستثناءات تضمنت ما يلي:

في 4 فبراير: صدر تعميم من الادارة بناء على قرار مجلس الوزراء، نص على منع الركاب غير الكويتيين من دخول دولة الكويت اعتبارا من يوم الاحد الموافق 2021/2/7 ولمدة اسبوعين ويستثنى من القرار اقارب الكويتيين من الدرجة الأولى والعمالة المنزلية المرافقة لهم والعمالة المنزلية المسجلة في منصة «بالسلامة».

في 5 فبراير: افادت الادارة الى انه بالاشارة الى التعميم الصادر بمنع دخول الركاب غير الكويتيين لدولة الكويت اعتبارا من يوم الأحد الموافق 2021/2/7، نود التنويه بأن التعميم يستثني الأطقم الطبية في القطاعين الحكومي والأهلي وأعضاء السلك الدبلوماسي.

في 18 فبراير: عدم قبول اي راكب على الرحلات القادمة الى الكويت الا من خلال التسجيل بمنصة «كويت مسافر» ويتحمل الركاب القادمين كلفة اجراء عدد فحصين PCR على ان يتم تحصيل الكلفة من خلال منصة كويت مسافر او شركات الطيران ومقدمي الخدمات الأرضية.

في 18 فبراير: الزام جميع الركاب القادمين من الدول المحظور الطيران القادم منها بالحجر المؤسسي الالزامي اعتبارا من 2021/2/21 في احد الفنادق المحلية لمدة «14» يوماً على نفقتهم الخاصة من خلال التسجيل في منصة «كويت مسافر» او منصة «بالسلامة».

في 18 فبراير: الزام جميع الركاب القادمين من الدول غير المحظور الطيران القادم منها بالحجر المؤسسي الالزامي اعتبارا من 2021/2/21 في احد الفنادق المحلية لمدة «7» ايام على نفقتهم الخاصة من خلال التسجيل في منصة «كويت مسافر» على ان يستكمل مدة الحجر «7» ايام اخرى في الحجر المنزلي.

في 18 فبراير: الاستمرار في قبول دخول العمالة المنزلية الى دولة الكويت من خلال منصة «بالسلامة»

19 فبراير: اعلنت الادارة العامة للطيران المدني عن الاجراءات الجديدة التي سيتم تطبيقها في مطار الكويت الدولي اعتبارا من يوم الأحد الموافق 2021/2/21 بناء على تعليمات السلطات الصحية لمواجهة التداعيات التي يشهدها انتشار فيروس «كوفيد -19» خصوصا بعد ظهور السلالات المتحورة من فيروس كورنا. وأوضح الطيران المدني بأن جميع الركاب القادمين عن طريق الرحلات المباشرة من الدول عالية الخطورة سيتم الزامهم بالحجر المؤسسي في احد الفنادق المحلية لمدة «14» يوما على نفقتهم الخاصة من خلال التسجيل في منصة « كويت مسافر اما باقي الركاب القادمين من الدول الأخرى سيتم الزامهم بالحجر المؤسسي في احد الفنادق المحلية لمدة «7» ايام على نفقتهم الخاصة من خلال التسجيل في منصة «كويت مسافر» على ان يستكملوا مدة الحجر «7» ايام اخرى في الحجر المنزلي. وقال انه يستثنى من الحجز المؤسسي « المرضى الكويتيون المبتعثون للعلاج في الخارج - الطلبة الكويتيون الدارسون في الخارج - القصر من هم دون 18 ومسافرون من دون مرافق - اعضاء السلك الدبلوماسي - الطواقم الطبية » على ان يخضعوا للحجر المنزلي لمدة 14 يوما.

20 فبراير: اصدرت الادارة تعميما قبل تطبيق الحظر بساعات نص على انه بناء على تعليمات السلطات الصحية تقرر تمديد العمل بقرار منع دخول الركاب غير الكويتيين الى الكويت حتى اشعار آخر مع استمرار دخول الركاب الكويتيين وخضوعهم للحجر المؤسسي في احد الفنادق المحلية المعتمدة لمدة 7 ايام واستكمال مدة الحجر 7 ايام أخرى في الحجر المنزلي.

20 فبراير: اشارت الادارة الى انه يستثنى من قرار منع دخول الركاب غير الكويتيين الى الكويت الأطقم الطبية في القطاعين الحكومي والأهلي وأعضاء السلك الدبلوماسي وأقاربهم من الدرجة الأولى والعمالة المنزلية المرافقة لهم.

