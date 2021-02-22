«Ooredoo الكويت» أفضل مزود لخدمة الإنترنت في 2020

مال وأعمال

أعلنت شركة Ooredoo للاتصالات، عن فوزها بجائزة «أفضل مزود لخدمة الإنترنت» في حفل جوائز مؤشر «سيرفس هيرو الكويت» لقياس رضا العملاء لعام 2020 الذي أٌقيم افتراضياً تماشياً مع توجيهات الجهات الحكومية والتزاماً بالإرشادات الصحية المطروحة في ظل جائحة فيروس كورونا. فتميزت شركة Ooredoo الكويت في قطاع الاتصالات في الدولة لما توفره من تغطية كاملة لشبكات الإنترنت وبسرعات عالية، وباقات إنترنت متعددة تلبي احتياجات العملاء المختلفة بالإضافة إلى تقديم خدمة عملاء ممتازة.

وتسلم الجائزة الرئيس التنفيذي لدى Ooredoo الكويت، عبدالعزيز يعقوب البابطين بحضور رئيس قطاع العمليات، فادي قعوار، ومدير أول، إدارة الاتصال المؤسسي، مجبل الأيوب، من رئيسة سيرفيس هيرو، فاتن أبو غزالة.

في إطار جهودها لتعزيز ثقافة «التميز في الخدمة» حيث تزدهر العلامات التجارية والعملاء على حد سواء، احتفلت سيرفس هيرو، بأفضل مزودي الخدمات أداءً في البلاد إلى جانب الفائزين بشكل عام على مستوى الدولة. وسلط الحفل الضوء على قدرة الشركات على تخطي العديد من التحديات وتقديم أفضل تجربة عملاء رغم جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19). كما استعرض الحفل مدى تغير متطلبات المستهلكين الناتجة عن الأزمة العالمية وأهمية العلاقة المتينة بين العملاء والشركات في استمرارية الأعمال وتطورها ونموها.

بالفعل، عام الجائحة كان من أكبر التحديات التي أكدت مرونة العديد من الشركات وقدرتهم على التكيف السريع مع المتغيرات والاستجابة لرغبات العملاء ما أثر بشكل كبير على رضا وولاء العملاء.

وتعليقاً على الجائزة، قال الرئيس التنفيذي لدى Ooredoo الكويت، عبدالعزيز البابطين: «كوننا شركة تركز على خدمة العملاء نحرص دائماً على بناء علاقة بيننا وبين عملائنا والاستجابة لحظة الأزمات، هذه العلاقة والاستجابة تحركما العاطفة. كما نقوم بتطوير وتنفيذ استراتيجيات تزيد من قيمة العملاء إلى أقصى حد».

وأضاف البابطين: «بالرغم من أن جائحة كورونا (كوفيد-19) لم تكن متوقعة، إلا أنه من خلال خطتنا لإدارة الأزمات والمرونة التنظيمية التي يتمتع بها رؤساء الشركة وموظفونا الموهوبون بالإضافة إلى علاقتنا القوية مع العامة، استطعنا التغلب على آثار الجائحة والتعافي منها بأقل الخسائر وتلبية طلبات عملائنا».

