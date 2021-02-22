«بوبيان» الأفضل في خدمة العملاء على مستوى البنوك الإسلامية

مال وأعمال

أكدت الأزمة التي سببها انتشار وباء فيروس كورونا في الكويت مدى القوة التي يتمتع بها بنك بوبيان واستمراره في خدمة العملاء بنفس مستويات الأعوام الماضية ليحافظ البنك على تربعه على قمة خدمة العملاء في الكويت من خلال حصوله على جائزة مؤسسة «سيرفس هيرو» كأفضل بنك إسلامي في خدمة العملاء في الكويت للعام الحادي عشر على التوالي منذ عام 2010.

وقال الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الشخصية والرقمية ببنك بوبيان عبدالله التويجري تعقيبا على استمرار البنك على قمة خدمة العملاء « لم يكن العام الماضي عاماً عادياً نتيجة ما تعرض له العالم والكويت بسبب فيروس كوفيد 19 وهو ما رفع سقف التحديات أمامنا لتقديم مستويات مرضية من الخدمة للعملاء».

وأضاف « رغم ذلك فان بوبيان استطاع الاستمرار بتقديم اعلى مستويات الخدمة لجميع العملاء في الوقت الذي واصل فيه تنفيذ العديد من مشروعاته وخططه والتي كان أبرزها إطلاق خدمات ومنتجات جديدة ووضع حجر الاساس لمبناه الجديد وغيرها من الفعاليات التى تؤكد قوة البنك واستمرار العمل بأعلى مستوى».

واشار التويجري إلى أنه وخلال الأزمة وضح قوة ونجاح الإستراتيجية التي انتهجها البنك منذ سنوات في الاستثمار والتوسع في الخدمات الرقمية والتي أكدت نجاحها واهميتها في ظل الظروف التي مرت ولا تزال تمر بها الكويت والعالم حالياً من خلال تزايد الاعتماد على الخدمات المصرفية التي تقدمها قنوات البنك الرقمية.

وأكد التويجري ان اكثر ما ميز بوبيان انه على الرغم من ارتفاع نسبة عملائه المستمرة إلا ان مستويات الخدمة لديه لم تنخفض او تتأثر نتيجة هذه الزيادة التي دائما ما يقابلها تحدٍ جديد للموظفين للحفاظ على نفس مستويات الخدمة.

واضاف أن خدمة العملاء مفهوم راسخ وجزء من ثقافة البنك لانه معروف ان الجميع لديه نفس المنتج والخدمة ولكن التميز والإبداع يكون في الخدمة والكيفية التي يتم التعامل بها مع العملاء خاصة في الكويت التي يرتفع فيها توقعات العملاء.

وأشار الى أن خدمة العملاء تتطلب من جميع العاملين في البنك الاستمرار في تقديم أعلى مستويات الخدمة مع تطويرها بصورة مستمرة تحافظ على ثقة العملاء وتمنحهم دائما الافضلية مقارنة بالمؤسسات المالية الأخرى، مشيراً إلى ان التحديات التي تتعلق بخدمة العملاء تزداد يوماً بعد يوم وتضع على عاتق مختلف إدارات البنك مسؤوليات جديدة.

يذكر ان الرئيس التنفيذي لمؤسسة سيرفس هيرو فاتن ابوغزالة قامت بتسليم الجائزة للبنك حيث شارك في مراسم التسلم الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بوبيان عادل الماجد بحضور التويجري .

من ناحية اخرى اشار التويجري إلى أن قيم البنك التي يسعى إلى ترسيخها بين العاملين فيه ترتكز في أحد عناصرها إلى خدمة العملاء كما ان البنك ومنذ عام 2010 يركز على خدمة العملاء التي يعتبرها اساس النجاح بجانب تميزه في مستوى الخدمات والمنتجات والحلول المصرفية والتمويلية التي يطرحها بالتوافق مع احكام الشريعة الإسلامية.

واكد التويجري ان إتقان العمل وإتقان الخدمة يعتبر الركيزة الأساسية لخدمة العملاء لاسيما مع ما حققه خلال الأعوام الأخيرة من ارتفاع حصته السوقية وما يصبو اليه من تحقيق المزيد خلال الفترة المقبلة مؤكداً « اننا نضع العميل ضمن اولوياتنا من خلال الاستماع واستطلاع آراء العملاء وهو اهم ما نعتمد عليه في التقييم لأن ردود افعال العملاء دائما ما تكون المحرك الاساسي لأي عملية تطور تسعى إليها اي مؤسسة.

واعتمد اختيار سيرفس هيرو لبنك بوبيان على مجموعة من المعايير من بينها استفتاء امتد لمدة سنة كاملة بين المستهلكين الذين قاموا بتقييم الشركات وذلك على مقياس من 10 نقاط حسب توقعاتهم من مستوى خدمة الشركة قبل تجربتها، ورضائهم عنها بعد تجربتها.

