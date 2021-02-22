«البيت» استكملت التسويق والاستحواذ على مشروعها العقاري الـ 4 في أميركا

مال وأعمال

أعلنت شركة بيت الأوراق المالية «البيت» أن الشركة أتمت بنجاح عملية الاستحواذ على مشروعها العقاري الرابع في قطاع الصناعات الخفيفة في الولايات المتحدة الأميركية بقيمة إجمالية بلغت 21 مليون دولار، وقد أتمت الشركة تسويق المشروع لعملائها بفترة قياسية.

وعلق محمد أحمد الشايع نائب رئيس أول – إدارة الثروات أن «البيت» تقدر باعتزاز ثقة العملاء في مشاريعها، حيث تمكنت الشركة مع عملائها من إتمام مشاريع عقارية في الولايات المتحدة الأميركية تجاوزت قيمتها 70 مليون دولار، ولولا هذه الثقة لما تمكنت الشركة من طرح مشروعها العقاري الرابع خلال فترة بسيطة لم تتجاوز ثلاث سنوات.

وأضاف الشايع أن آخر مشاريع «البيت» هو استكمال للمشاريع العقارية السابقة التي تخصصت فيها الشركة، حيث تملكت قطعة أرض في مدينة جونزبورو في ولاية جورجيا مساحتها 11.9 فداناً بهدف تطويرها لتكون عقار مجهز للصناعات الخفيفة، وتتميز هذه المشاريع بقصر مدة الاستثمار، بحيث لا تتجاوز 3 سنوات وبعوائد مجزية، وقد أثبت هذا القطاع أنه من أفضل القطاعات للاستثمار في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، حيث نتوقع أن يستمر هذا القطاع في النمو وذلك لحاجة السوق المتزايدة للطلبات عبر الإنترنت الأمر الذي يتطلب وجود تجهيزات لوجستية من مخازن ومكاتب صناعية تلبي هذا الطلب المتزايد.

