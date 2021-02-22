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مال وأعمال

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«أسواق المال»: 75 % شرط الموافقة على الانسحاب الاختياري


أصدرت هيئة أسواق المال قرارها رقم (16) لسنة 2021 بشأن تعديل بعض أحكام مواد اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن حماية حقوق الأقلية لدى انسحاب الشركات المُدرجة من البورصة.
وبحسب بيان للهيئة على حسابها الرسمي في «تويتر»، فإن اشتراطات الهيئة في القرار المذكور أعلاه هو تزويدها بكشف تصويت مُعتمد صادر من وكالة مقاصة على بند الانسحاب الاختياري في الجمعية العامة؛ وذلك لحماية حقوق مساهمي الشركات.
وضمنت الهيئة في القرار حماية حقوق الأقلية من مساهمي الشركات وذلك بتحديد نسبة التصويت بما لا تقل عن 75% من حضور الجمعية العامة شرطاً للموافقة على طلب الانسحاب الاختياري من البورصة.
ويهدف القرار إلى حماية حقوق الأقليات من مساهمي الشركات إزاء قرارات الجمعية العامة المستندة إلى موافقة الأغلبية والمجموعات المُسيطرة بشأن الانسحاب الاختياري من البورصة والتي قد يترتب عليها إجحاف بحقوقهم.


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