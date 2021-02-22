«الغرفة» أطلقت خدمة تغيير بيانات الأعضاء إلكترونياً

مال وأعمال

أطلقت غرفة تجارة وصناعة الكويت خدمة الكترونية جديدة تتيح من خلالها لأعضائها تغيير البيانات الخاصة بعضويتهم؛ كرأس المال والأنشطة والعنوان، عن طريق موقعها الالكتروني.

وأشارت الغرفة في بيان صحافي إلى أن هذه الخدمة تأتي استكمالاً لمسيرتها في التطوير، ومن منطلق حرصها الدائم على تطوير خدماتها وتحسينها باستمرار بما يلبي طموح وتطلعات أعضائها، كما تهدف إلى تسهيل أعمالهم وتوفير وقتهم وجهدهم. وأوضحت أنه يتعين على الأعضاء الراغبين بتغيير البيانات الخاصة بعضويتهم؛ كرأس المال والأنشطة والعنوان أن يتم إرفاق المستندات المطلوبة عن طريق موقع الغرفة الالكترونيwww.ekcci.org.kw.

وأكدت أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها لتطوير الخدمات الالكترونية؛ وإدراكاً منها بأهمية هذه الخدمات لأعضائها الكرام، بالإضافة إلى حرصها على تطوير خدماتها وتحسينها باستمرار، وذلك تلبية لتطلعات أعضائها والارتقاء بمجتمع الأعمال، ووفاءً للمتطلبات الدولية الخاصة بتحسين بيئة الأعمال التي تقتضي في المقام الأول تمكين أصحاب العلاقة من إنجاز معاملاتهم آلياً، دون الحاجة لتوقيعات أو إجراءات ورقية أو الحضور الشخصي.

