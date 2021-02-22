10.5 تريليونات دولار خسائر الجرائم الإلكترونية

مال وأعمال

من المتوقع أن تبلغ قيمة الخسائر الناتجة عن الجرائم الإلكترونية العالمية بحلول 2025، نحو 10.5 تريليونات دولار، بحسب شركة Cybersecurity Ventures.

آخرها كان هجوما إلكترونيا قبل أسبوع على مستشفيين في فرنسا، فخرج الرئيس ماكرون معلنا عن استثمار مليار يورو في البنية التحتية للأمن الالكتروني. وقبلها بنهاية 2019 هجوم إلكتروني منظم على شركة سولارويندز الأميركية الذي سرق بيانات ثمانية عشر ألف عميل كان منهم وزارات الخزانة والتجارة والعدل في أميركا، هذا الهجوم لم يكتشف إلا في ديسمبر من عام 2020 ولم تتكشف تفاصيله إلا في يناير الماضي.

