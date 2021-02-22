البورصة لأدنى مستوياتها في فبراير مع المضاربات

مال وأعمال

فشلت البورصة في الخروج من دائرة الخسائر خلال جلسة بعد الدخول المضاربي المكثف خلال ربع الساعة الاخيرة من التداولات ما ساهم في تقليص الخسائر التي تكبدتها في بداية الجلسة وحتى قبل الإقفال بقليل، وذلك بالتزامن مع تراجع ملحوظ في وتيرة التداول ليشهد السوق أضعف تداولات في فبراير الحالي.

وتراجع المؤشر العام للبورصة في ختام جلسة امس بنحو طفيف نسبته 0.01%، وهي نفس نسبة التراجع التي سجلها السوق الأول، فيما انخفض المؤشر الرئيس بنحو 0.03%، وشهد «رئيسي 50» أكبر نسبة تراجع بحوالي 0.18%.

وانخفضت سيولة البورصة بنحو 35.6% لتصل إلى 26.97 مليون دينار مقابل 41.88 مليون دينار يوم الخميس الماضي، كما انخفضت أحجام التداول 34.6% لتصل إلى 162.49 مليون سهم مقابل 248.43 مليون سهم بالجلسة السابقة.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 1?6 نقطة ليبلغ مستوى 4661?20 نقطة بنسبة هبوط بلغت 0?03 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 101?9 مليون سهم تمت عبر 4862 صفقة نقدية بقيمة 8?2 ملايين دينار (نحو 27?06 مليون دولار).

كما تراجع مؤشر السوق الأول 0?54 نقطة ليبلغ مستوى 6212?46 نقطة بنسبة هبوط بلغت 0?01 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 60?5 مليون سهم تمت عبر 3503 صفقات بقيمة 18?6 مليون دينار (نحو 61?3 مليون دولار).

وفي غضون ذلك، انخفض مؤشر (رئيسي 50) نحو 8?8 نقاط ليبلغ مستوى 4836?50 نقطة بنسبة هبوط بلغت 0?18 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 71?3 مليون سهم تمت عبر 3048 صفقة نقدية بقيمة 6?2 ملايين دينار (نحو 20?4 مليون دولار).

وسجلت مؤشرات 8 قطاعات انخفاضاً بصدارة التكنولوجيا الذي هبط بنسبة كبيرة بلغت 9.51%، بينما سجل 3 قطاعات أخرى ارتفاعاً يتصدرها التأمين بنمو نسبته 0.90%.

وجاء سهم «الأنظمة» -المُدرج بقطاع التكنولوجيا- على رأس القائمة الحمراء للأسهم المُدرجة بانخفاض نسبته 9.51%، فيما تصدر سهم «معادن» القائمة الخضراء مُرتفعاً بنحو 6.61%.

وحقق سهم «زين» أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 3 ملايين دينار مُرتفعاً بنسبة 0.16%، تلاه «الكويت الوطني» بقيمة 2.28 مليون دينار مُرتفعاً بنحو 0.36%، بينما تصدر سهم «عقارات الكويت» نشاط الكميات بتداول 15.21 مليون سهم مُرتفعاً بواقع 2.46%.

