صدور حكم «التمييز» لمصلحة «الصناعة»

مال وأعمال

أصدرت محكمة التمييز في الكويت حكماً نهائياً لصالح الهيئة العامة للصناعة ضد شركة أجيليتي للمخازن العمومية، بخصوص انتهاء عقد التخصيص رقم (157) المُبرم بين الشركة والهيئة اعتباراً من تاريخ 30 يونيو 2018. وقالت «أجيليتي»، المُدرجة ببورصتي الكويت ودبي، إن المحكمة قضت بتاريخ 18 فبراير الحالي في الطعون حيث جاء الحكم النهائي لصالح الهيئة العامة للصناعة في الكويت. وأوضحت «أجيليتي» أن الحكم سيؤثر على إيرادات الشركة سلباً بحدود 6.5 ملايين دينار (21.5 مليون دولار) وهي إيرادات الموقع السنوية بالإضافة إلى أثر سلبي على أصول الشركة بقيمة 28 مليون دينار (92.8 مليون دولار) وهي القيمة الدفترية للموقع. وأشارت إلى أن تخصيص موقع «سكراب أمغرة» مازال باسم الشركة ومازالت «أجيليتي» تستغل الموقع محل العقد موضوع الحكم أعلاه حتى الآن. وبينت «أجيليتي» أنها سبق وتقدمت بطلب لتجديد العقد ولم يُبت في هذا الطلب حتى الآن، والشركة تتابع إجراءات التجديد.

