وزير البترول المصري: برميل النفط سيتراوح بين 61 إلى 65 دولاراً

مال وأعمال

قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا لـ CNBC عربية إن احتساب سعر برميل النفط في موازنة العام المالي المقبل 2021-2022 سيتراوح بين 61 إلى 65 دولاراً للبرميل. وخلال اللقاء، توقع الملا أن يعاد تشغيل مصنع إسالة الغاز وتصديره بمحافظة دمياط -بعد توقف دام 8 سنوات- وذلك في غضون أسابيع، مشيرا إلى أن مصر لديها قدرات إضافية لإنتاج ما يزيد عن 7 مليارات قدم مكعبة من الغاز يوميا مقارنة بنحو 6.5 مليارات قدم مكعبة من الغاز يوميا حاليا. كما ذكر وزير البترول المصري أنه بفضل تطبيق آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية أصبحت مصر لا تدعم حاليا سوى أسطوانات البوتاجاز. وعلى صعيد آخر، قال الملا إن المزايدات الخاصة بالبحث والاستكشاف عن الذهب مستمرة طوال العام، مؤكدا أنه تم التوقيع حتى الآن مع 7 شركات من إجمالي 11 شركة فازت في نوفمبر الماضي خلال المزايدة الأولى للذهب والتي يصل التزام الاستثمارات فيها بحد أدنى 60 مليون دولار في مراحل البحث الأولى. وأشار إلى أنه وبجانب مزايدات الذهب، طرحت مصر مزايدة للمعادن الأخرى كالحديد والفوسفات والنحاس وتلقى حاليا اهتمام من شركات محلية كثيرة، فيما من المقرر أن يكون موعد اغلاقها في مارس القادم.