الخرافي: «اتحاد الصناعات» أطلق «منصة الكويت الصناعية»

مال وأعمال

أعلنت شركتا سباشيال ورواد العالمية للاستشارات عن تعاونهما مع اتحاد الصناعات الكويتية لتطوير واطلاق «منصة الكويت الصناعية»، والتي سيتم اطلاقها قريباً على أيدي خبرات كويتية، بهدف الترويج للصناعات المحلية، وتسهيل الوصول للمنتجات والخدمات، وتفعيل دورها في التنمية الصناعية بما يحقق مستهدفات المحتوى المحلي، وتحسين عملية الشراء الحكومي.

وحول هذه الخطوة، أكد رئيس مجلس ادارة اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي، أن «منصة الكويت الصناعية» ستكون بمثابة سوق متعدد البائعين يسمح للشركات الكويتية المحلية ومقدمي الخدمات ببيع منتجاتهم وخدماتهم من خلال واجهة متجر حصرية، بحيث يمكن للموردين ادارة الخدمات اللوجستية والمخزون واضافة المنتجات من تلقاء أنفسهم.

وأضاف أن «منصة الكويت الصناعية» هي مكان رحب تعرض فيه الشركات الصناعية الكويتية منتجاتها وخدماتها الصناعية على المشترين بكل أنواعهم من وزارات ومؤسسات وهيئات حكومية وشركات نفطية محلية، وشركات أجنبية ومحلية، بما يساهم في تحسين عملية الشراء الحكومي، وزيادة الصادرات الكويتية غير النفطية والانفتاح على الاسواق الاقليمية والعالمية.

وأكد الخرافي على أن المنصة الجديدة ستكون بمثابة نافذة واحدة يمكنها أن تساهم في زيادة نصيب المنتجات والخدمات الصناعية في الناتج المحلي الاجمالي، ومساعدة الحكومة والشركات النفطية على تحقيق هدفها في زيادة المحتوى المحلي في تعاقداتها الكبرى، كما أنها ستسهل على الشركات الاجنبية اكتشاف المنتجات المحلية والتعاقد مع المصانع المحلية وفتح آفاق لعلاقات وتحالفات بين الشركات العالمية والكويتية الصناعية. بدوره قال الرئيس التنفيذي لشركة رواد العالمية للاستشارات الدكتور طارق الدويسان، إن «منصة الكويت الصناعية» عبارة عن سوق رقمي للصناعة الكويتية، هدفها تنمية المحتوى المحلي للمشاريع والعقود الكبرى (المحلية والاجنبية) التي تنفذ بالكويت، وخدمة أكبر جزء من المنتجات والخدمات المحلية.

واضاف أن المنصة ستعمل على توفير المعلومات اللازمة عن المنتجات والخدمات التي تقدمها المصانع والشركات الصناعية الكويتية من خلال نافذة واحدة، بما يسهل على المستهلك الاجنبي والمحلي التعرف على المنتجات المحلية، ويساعد في تنمية حجم المبيعات، ويعزز من الرغبة في زيادة حصة القطاع الصناعي من الناتج المحلي الكويتي.

وتابع الدويسان إن المنصة ستوفر اكبر قدر من المعلومات للمشتري خلال فترة وجيزة، كما انها ستعمل على تعزيز التنافسية بين المصانع المحلية وبعضها البعض، فضلاً عن انشاء علاقة بينية وتكاملية بين المصانع الكويتية، مشيراً في هذا الصدد الى أن الدراسة الاولية لهذه المنصة كشفت عن حماس كبير من قبل الشركات الصناعية الكويتية للانضمام للمنصة، وذلك نظراً للخدمات والمميزات الكبيرة التي يمكن أن تقدمها للمصانع والصناعة الكويتية بشكل عام.

وأعرب الدويسان عن خالص شكره وتقديره لاتحاد الصناعات الكويتية الذي سخّر كل امكانياته وكوادره الكويتية للعمل على انجاح هذه المنصة وتشجيع أعضاء ومنتسبي الاتحاد على المشاركة الفاعلة فيها بما يمكن ان يعود بالنفع على القطاع الصناعي الكويتي.

