«اتحاد العقاريين» يطلق نسخة جديدة من «المرشد العقاري»

مال وأعمال

اعلن اتحاد العقاريين عن توقيع اتفاقية لاصدار النسخة الجديدة من «المرشد العقاري» مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وذلك في اطار العلاقة الاستراتيجية التي تربط بين الاتحاد والمؤسسة منذ زمن طويل.

وافاد أمين عام اتحاد العقاريين أحمد الدويهيس بحصول الاتحاد على الموافقة اللازمة لدعم الدراسة الجديدة للمرشد العقاري من قبل مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، مؤكداً أن النسخة الجديدة من المرشد والتي يتوقع لها أن ترى النور في شهر ابريل المقبل ستكون «أونلاين».

وأعرب الدويهيس عن خالص شكره وتقديره لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي على دعمهم المتواصل والمستمر للقطاع العقاري الكويتي، مؤكداً أن اتحاد العقاريين سيعقد مؤتمراً صحافياً عند الانتهاء من الدراسة للاعلان عن تفاصيلها.

