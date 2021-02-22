«كامكو إنفست»: الفرص في المكاتب العقارية خارج مراكز الأعمال الرئيسة

مال وأعمال

عقدت كامكو انفست و«أم سفن العقارية» ندوة افتراضية لمناقشة كيفية تعامل المستثمرين في الشرق الأوسط مع الاستثمار العقاري الدولي وتزويدهم برؤية عميقة عن الفرص والمخاطر في السوق العقاري خلال العام 2021 وما بعده. أدار الندوة ريتشارد بانكس، مستشار «أم سفن العقارية» لتطوير الأعمال في الشرق الأوسط، بمشاركة محمد العثمان، رئيس تنفيذي لادارة الاستثمارات العقارية في كامكو انفست، وريتشارد كروفت رئيس مجلس الادارة التنفيذي، وديفيد ايبريل الرئيس التنفيذي لشركة «أم سفن العقارية».

بعد مقدمة موجزة عن العلاقة بين كامكو انفست و«أم سفن العقارية» والنهج الاستراتيجي لكلا الشركتين في المجال العقاري، انتقل بانكس الى الموضوع الأساسي وهو قطاع العقار التجاري. في ظل الانتشار الدائم للجائحة، والمعدلات المنخفضة للغاية للفائدة وتغير أنماط الطلب على العقار، لم يكن الاستثمار في العقارات التجارية أكثر جاذبية أو تحدياً من الوقت الحالي. كان التركيز في البداية على سوق المملكة المتحدة، حيث تطرق بانكس الى البيئة العامة بما في ذلك خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وكوفيد والجنية الاسترليني، ووجه سؤاله الى كروفت وايبريل عن اين ترى «أم سفن العقارية» القيمة في المملكة المتحدة ولماذا؟

وقال العثمان: «لقد بدأنا بالاستثمار العقاري في عام 2016، واليوم ندير 14 عقاراً تجارياً في المملكة المتحدة وألمانيا والولايات المتحدة بقيمة 1.1 مليار دولار. ان استراتيجيتنا المعتمدة هي تلك التي تركز على الحفاظ على رأس المال وتحقيق عوائد تنافسية معدلة وفقا للمخاطر. لقد تعاملنا في أسواق اقليمية في دول عديدة لتوفير الفرص التي تحقق عوائد جذابة مدفوعة بالدخل على أساس نسبي للمخاطر والمكافآت».

وذكر ايبريل أن 35% من القوة العاملة الهولندية تستفيد بالفعل بشكل أو بآخر من اجراءات العمل المرنة أو عن بُعد، ما سيمكن هذا السوق من تحقيق أداء جيد بعد الجائحة. أخيراً، تحدث ايبريل عن جاذبية الاستثمار في بعض أسواق أوروبا الوسطى.

