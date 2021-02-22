«ريكونسنس»: مظلة إشرافية لتطبيق الحوكمة بعيداً عن الصورية

مال وأعمال

اوصي مركز ريكونسنس للبحوث والدراسات بضرورة تأسيس مظلة اشرافية ذات سلطة رقابية وصلاحيات انفاذ قانونية قوية تساهم في ضمان تطبيق الحوكمة الرشيدة بشكل حقيقي بعيداً عن الصورية.

وقال الباحثون في الدراسة التي اعدها كل من أستاذ الفقه المقارن والمالية الاسلامية بكلية القانون الكويتية العالمية، ومدير عام مركز طيبة للاستشارات الشرعية د. داود سلمان بن عيسى وأحمد يوسف البدر المتخصص في الامتثال التنظيمــي والحوكمــــة ومكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب وادارة المخاطر وناصر صلاح بورسلي حاصل على الشهادة المهنية في الالتزام الرقابي (جامعـــة مانشستــــر) وماجستير ادارة الأعمال، والمتخصص في مجال الرقابة على البنوك وشركات الاستثمار بوجوب الاعلان عن نتائج طلبات الترشيح للجهة قبل انعقاد الجمعية العمومية بفترة لا تقل عن أسبوعين بالنسبة لأعضاء مجالس الادارات.

ودعوا الى وجوب تفعيل قرار وزارة التجارة وبورصة الكويت بشأن (التصويت التراكمي) بشكل الزامي من قبل البنوك وجميع الشركات والمؤسسات، حتى يكون الصوت لشخص واحد بهدف حماية حقوق الاقلية وضمان تمثيلهم في مجلس الادارة، عبر آلية اختيار أعضاء الجهاز التنفيذي ونوابه ومساعديه المشار اليها في تعليمات بنك الكويت المركزي وأيضا فيما يخص الاشخاص المسجلين المشار اليها في اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال الكويتية، بحيث تكون الموافقة على المرشحين لشغل تلك الوظائف أولا من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت ويليها موافقة مجلس الادارة مع نشر نتيجة التصويت على التعيين في التقرير السنوي للجهة بشكل واضح وشفاف.

كما طالبوا باتخاذ جميع السبل والاجراءات اللازمة للتحقق من سلامة المؤهلات الاكاديمية واعتماداتها الرسمية، وضمان استيفائها لمعايير الكفاءة، مع تعديل آلية ابداء قرار القبول أو الرفض على المرشحين/ المعينين الصادر من الجهات الرقابية واضحة المعالم ومسببة ولا تقبل التأويل، كما تكون آلية الرد بالقرار من خلال كتاب رسمي موجه للجهة أو الشخص المعني.

سن القوانين

بعد هذا التنظير تبين لنا اهتمام الحكومة بسن القوانين والتوقيع على الاتفاقيات كما جاء في الدراسة أعلاه، ويمكن بيانها على النحو الاتي:

أولاً: جاء في القسم الرابع المادة (18) من القانون رقم (32) لسنة 1968 بشأن النقد وبنك الكويت المركزي وتعديلاته، التي بينت الأسلوب الاداري للبنك وتشكليه، حيث أسندت وظيفة الادارة التنفيذية والوظيفة الاشرافية (الرقابية) بذات الوقت الى شخص واحد وهو محافظ بنك الكويت المركزي بصفته رئيس البنك المركزي وأيضا رئيس مجلس ادارة البنك.

وهذا الاجراء لا يتوافق مع مبادئ الحوكمة الخاصة في استقلالية مجلس الادارة عن الادارة العليا التنفيذية والفصل بين السلطات.

ثانياً: جاء في القرار رقم (43 .أ/ ????/??) (?) بشأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المادة (68) من القانون رقم 36 لسنة 1998 وتعديلاته بالنسبة للبنوك المحلية، والذي اختص في توضيح ماهية الشروط والخبرة المطلوبة لشغل وظائف أعضاء مجالس الادارات في البنوك.

«يشمل فئات من المرشحين/ المعينين برتب مختلفة (وزير – سفير) أو أي منصب قيادي».

وهذا الأمر قد يكون فيه تعارض مع ذوي العلاقة والخبرة والدراية في مجالات عدة وهي لا تمت بأي صلة لاختصاص المال والاقتصاد، الأمر الذي يعد غير متناسب مع المحل الذي استقر عليه المبدأ في التعميم المشار اليه. بالاضافة الى ما أشارت اليه المادة (7) من ذات القرار والخاصة في بيان الآلية المتبعة من قبل البنك المركزي لابداء قرار موافقته على المرشحين/ المعينين، والتي افتقرت الى الشفافية في توضيح ماهية تشكيل اللجنة المسند اليها تلك المهمة وكذا مؤهلات أعضائها والأسس المتبعة في عملية التقييم، الأمر الذي يستلزم على البنك المركزي اصدار قرار/ تعميم ايضاحي ملحق يختص في المادة المشار اليها آنفاً لتجنب تعارض المصالح وسوء استخدام السلطة.

حوكمة الرقابة الشرعية

ثالثاً: جاء البند رقم (3) من المبدأ الأول في الفصل الثالث الوارد في تعليمات حوكمة الرقابة الشرعية، والذي تناول آلية اختيار وتشكيل هيئة الرقابة الشرعية في البنوك الاسلامية، من خلال اسناد مهمة توصية أسماء المرشحين لشغل وظيفة أعضاء الهيئة الى مجلس ادارة البنك ومن ثم الموافقة على التعيين من قبل الجمعية العامة، وعليه يتضح بأن الآلية المشار اليها في التعليمات غير متوافقة مع مبادئ الحوكمة المتجسدة في الرقابة والاستقلالية، حيث ان قرار التعيين من صلاحيات الجمعية العامة، الا أن أداة التوصية المسندة الى مجلس الادارة تبقى ذات تأثير مباشر وفعال وتحول دون منح الاستقلالية المناسبة لأعضاء الهيئة والوظائف المنوطة بهم لأنهم تحت تأثير سلطة المعين وهو مجلس الادارة.

