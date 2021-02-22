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حسن البلام نفى إشاعة وفاة مشاري البلام


نفى الفنان الكويتي ?حسن البلام? الاشاعات المنتشرة حول تدهور الوضع الصحي للفنان ?مشاري البلام?، مؤكدا أن قريبه بخير وهو يتلقى الرعاية الصحية في المستشفى.
وقال حسن في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي عن شائعة وفاة الفنان مشاري، «ان الاشاعات التي أثيرت أخيرا بشأن وضع مشاري غير صحيحة، وهو موجود حاليا تحت العناية الصحية في المستشفى وسيخرج باذن الله من هذه الأزمة خلال أيام قليلة». وطلب البلام عدم تداول الاشاعات والتأكد من صحة الخبر قبل نشره، لتأثير ذلك على عائلة وذوي الفنان الذي تم الاعلان عن اصابته بفيروس كورونا قبل أيام.


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