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عبير صبري بدأت تصوير فيلم «آل هارون»


بدأت الفنانة المصرية عبير صبري، تصوير أول مشاهدها في فيلم «آل هارون»، الذي يضم كوكبة من نجوم الفن.
وشاركت عبير جمهورها بكواليس أول يوم تصوير لها، ونشرت صورا جمعتها بفريق العمل، وعلقت عليها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «انستغرام»: «اول يوم تصوير فيلم هارون تاليف احمد انور -محمود جاميكا اخراج معتز حسام انتاج مومنت برودكشن».
فيلم «آل هارون» يشارك فيه كل من عبير صبري ومنر رياحنة، هاجر الشرنوبي، ايهاب فهمي، حمدي هيكل، محمد عز، أمير صلاح الدين، وهو من تأليف أحمد أنور، واخراج معتز حسام.


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