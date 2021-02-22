إسراء الحسيني: متواصلة في الغناء الوطني بكل الألوان والألحان

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انتهت المطربة الكويتية اسراء الحسيني من تنفيذ أغنية وطنية جديدة بعنوان «رمز الفخر»، من كلمات الشاعر سلطان الثابتي، والألحان والتوزيع الموسيقي والمكس يوسف فيروز، تركيب الايقاعات حمود الطليحي، وتم التسجيل في أستوديو رومكو، وقام بتصويرها المخرج نواف مبارك العنزي، مدير التصوير والمونتاج علي رضا، فني اضاءة اسلام محمد، مساعد مخرج صالح العنزي، المخرج الفني علي عادل. وحول ذلك تحدثت الحسيني قائلة: «لقد تشرفت بتركيب صوتي على أغنية «رمز الفخر»، وهي اهداء من طاقم العمل لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، والى ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، والشعب الكويتي كافة، بمناسبة احتفالات الأعياد الوطنية، وأتمنى دوما التطور والازدهار لدولتنا الحبيبة الكويت، وأن يحفظها الله من كل مكروه».

وعبرت الحسيني عن شكرها وتقديرها لكل فريق العمل خصوصا المخرج نواف مبارك العنزي الذي بذل جهوداً كبيرة من أجل أن تظهر الأغنية للمشاهدين بشكل جميل ورائع، مؤكدة أنها متواصلة في الغناء الوطني بكل الألوان والألحان، وهي تعتز وتتشرف بخوض أي تجربة جديدة تشارك بها في فرحة الأعياد الوطنية.

