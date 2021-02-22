إدريس ألبا يؤكد تحويل مسلسل «لوثر» إلى فيلم سينمائي

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أكد النجم العالمي ادريس ألبا أنه سيعمل على تقديم نسخة سينمائية للمسلسل الدرامي (لوثر) هذا العام، بعد أن تم الكشف عن أنه لن يكون هناك موسم سادس من المسلسل الناجح.

وتدور أحداث المسلسل في اطار جريمة وتشويق ويجسد به النجم البريطاني شخصية محقق باسم جون لوثر.

وخلال ظهوره في برنامج The All-New Capital Weekender، كشف الممثل البريطاني البالغ من العمر 48 عاماً، أن المسلسل الذي تنتجه شبكة BBC، سيطرح منه نسخة سينمائية، سيقوم بانتاجها بآفاق لا حدود لها. وشرح: «بالتأكيد أصنع المزيد من الموسيقى، ولمتابعي ومحبي سلسلة (لوثر) سيتم تحويل هذه السلسلة الى عمل سينمائي هذا العام. أنا متحمس للغاية وآمل أن يكون المتابعون متحمسين لذلك.. لقد قدمنا المسلسل لمدة 10 سنوات، لذلك نحن متحمسون للغاية لصنع الفيلم».

الجدير بالذكر أن الموسم الخامس من المسلسل طرح في يناير 2019، وتدور أحداثه في اطار جريمة وتشويق، ويشارك في بطولته، كل من: روث ويلسون، وارن براون، ديرموت كراولي ومايكل سمايلي.

