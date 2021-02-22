كريم فهمي ينشر بوستر فيلمه الجديد «ديدو»

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نشر الفنان المصري كريم فهمي أفيش فيلمه الجديد، والذي يحمل اسم «ديدو»، ويجسد خلاله شخصية «عقلة الاصبع».

كريم فهمي أرفق صورة الأفيش، الذي نشره على حسابه الخاص على موقع «انستغرام»، تعليق قال فيه: «(ديدو أرجوك لا تفعصني سهوا) شكلها قربت ولا ايه».

الفنان المصري أضاف: «تا?ليف : كريم فهمي، ا?خراج : عمرو صلاح، انتاج : احمد السبكي وكريم السبكي، توتا السبكي».

وفيلم «ديدو» من بطولة كريم فهمي، وهدى المفتي، وأحمد فتحي، وحمدي المرغني، ومحمد ثروت، ورفع الفيلم شعار «أرجوك لا تفعصني سهوا». وتدور قصه العمل في اطار لايت كوميدي، حول فكرة «عقلة الأصبع»، والفيلم من تأليف كريم فهمي، واخراج عمرو صلاح.

ويضم الفيلم عدداً من ضيوف الشرف اضافة الى ظهور كل من أحمد فهمي وهشام ماجد وشيكو كضيوف شرف خلال الأحداث.

