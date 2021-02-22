كريم عبد العزيز وأحمد مكي تصدرا بوستر «الاختيار 2»

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كشف المخرج بيتر ميمي، عن البوستر الدعائي الرسمي للجزء الثاني من مسلسل «الاختيار 2»، المقرر المنافسة به في الماراثون الرمضاني المقبل. وتصدر الأفيش البطلين كريم عبد العزيز وأحمد مكي، وعلق بيتر عليه بعدما نشره عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «انستغرام»، قائلا: «الاختيار 2 (رجال الظل) رمضان 2021». مسلسل «الاختيار 2» يشارك في بطولته الى جوار الفنانين أحمد مكي وكريم عبدالعزيز عدد كبير من الفنانين، منهم انجي المقدم، وأسماء أبو اليزيد، واسلام جمال، واياد نصار، وهادي الجيار، اضافة الى ظهور عدد كبير من الفنانين في الأحداث كضيوف شرف، والعمل من تأليف هاني سرحان، ويخرجه بيتر ميمي. يذكر أن الجزء الأول من مسلسل «الاختيار» عرض في الماراثون الرمضاني الماضي، وقام ببطولته الفنان أمير كرارة، واستطاع أن يحقق نجاحاً ملحوظاً ومشاهدات تفاعل معها عدد كبير من الجمهور في مصر والوطن العربي، حيث كان يحكي قصة الشهيد البطل العقيد أحمد المنسي.