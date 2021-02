Top Movies

إضاءات

The Croods:A New Age فيلم رسوم متحركة ومغامرات وكوميدي، للمخرج جويل كراوفورد، والنجوم مثل: نيكولاس كيبج وايماتسون وريان رينولدز.

Tudas and the black Messiah فيلم سيرة ذاتية ودراما وتاريخي للمخرج شاكا كينج والنجوم مثل: دانيال كالويا ولاكيث تساتفيلد وجيسي بليمنز.

The Little things فيلم جريمة ودراما واثارة للمخرج جون لي هانكوك، والنجوم مثل: دينزل واشنطن ورامي مالك وجاريد ليتو.

Wonder Woman 1984 فيلم أكشن ومغامرات وفانتازيا، للمخرج باتي جينكيز، والنجوم مثل: غال غادوت وكريس بيني وكريستن ويغ.

The Marksman فيلم أكشن واثارة، للمخرج روبرت لونيز، والنجوم مثل: كاثرين وينك، وليام نيسون، وتيريزا ريز.

Land فيلم دراما للمخرج روبن رايت، والنجوم مثل: روبن رايت وديميان بيتر وسارة داون بليدج.

Monster Hunter فيلم أكشن ومغامرات وفانتازيا، للمخرج بول آندرسون، والنجوم مثل: ميلا جوفوفيش وطوني جا ورون بيرلمان.

Promising Youg Woman فيلم جريمة ودراما واثارة، للمخرج ايميرالد فينيل، والنجوم مثل: كاري ميوليغان وبوبيورنهام واليون بري.

The War With Grandpa فيلم كوميدي ودراما وعائلي، للمخرج تيم هيل، والنجوم مثل: روبرت دي نيرو وآوما ثورمان وروب ريغلي.