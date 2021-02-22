شمس الكويتية تحصد 8 جوائز في مهرجانات عالمية

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حفرت المطربة شمس الكويتية اسمها في مصاف العالمية بتوالي نجاحات أحدث أغنياتها المصورة «شيزوفرينيا»، والتي ترشحت بها لأكثر من 8 جوائز موسيقية في عدة مهرجانات كبرى حيث حاز الكليب الجديد على جائزة أفضل فيديو كليب وادارة فنية في مهرجان أوروبا السينمائي، مرورا بأفضل فيديو كليب مصور في مهرجان آسيا السينمائي الدولي، وصولا لأفضل كليب في مهرجان كندا السينمائي بجانب تتويجه بجائزتي أفضل اخراج وأفضل تصوير سينمائي في مهرجان Cineawards، اضافة الى ترشيحه لجوائز أفضل كليب مصور وأفضل ديكور في مهرجان Indie السينمائي.

وعبرت شمس عن سعادتها الغامرة لكل هذه التكريمات، قائلة: «أشكر كل شخص اشترك في صناعة هذا الانجاز، وسعيدة بالتتويج المستحق للكليب وفوزه بثمان جوائز عالمية»، وتعد ذلك شمس أول فنانة في العالم العربي تنال هذا الكم من الجوائز العالمية عن عمل غنائي مصور.

