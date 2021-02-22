«في حدا» لـ آدم تخطت الـ 25 مليون مشاهدة

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بعد أن تصدرت المراتب الأولى في الترند فور طرحها قبل أشهر قليلة، كسرت أغنية الفنان اللبناني آدم حاجز الـ 25 مليون مشاهدة عبر قناته الخاصة على «يوتيوب»، وكانت أغنية «في حدا» قد لاقت رواجا واسعا في صفوف متابعيه.

يذكر أن الأغنية من كلمات وألحان رامي الشافعي، توزيع موسيقي ?عمر صباغ?، والكليب من اخراج ?بهاء خدّاج?. ويقول مطلع الأغنية: «في حدا بدنا يا ما عم نقدر ننسا لو شو ما عمل فينا بقلبنا جوا احساس أقوى منا عم يتحكم فينا لما منحب كتير منخاف من التغيّير ومنعلّق عاشيا زغيري لما بتقتلنا الغيرة ومننسى اشيا كتيري، الحب الأعمى خطير».

