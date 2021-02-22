طلال السدر: «بخور القصائد».. رومانسي ودرامي حول علاقات الحب والحرمان

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أكد الفنان والمنتج طلال السدر لـ«النهار» ان مسلسل «بخور القصائد» سيكون ضمن مسلسلات شهر رمضان القادم والذي سيعرض عبر شاشة قناة أبو ظبي خاصة ان الجهة المنتجة للعمل تواصل استكمال تصوير العمل للانتهاء من التصوير والعمليات الفنية والمونتاج.

وصرح السدر عن العمل قائلا: قصص العمل تعتبر رومانسية ممزوجة حسب كل قصة في العمل تحتوى على اشعار الامير خالد الفيصل خاصة ان لقصائده شعبية كبيرة في الخليج والعالم العربي وتغنوا له العديد من الفنانين وكل قصة تضم ثلاث حلقات وكل قصة يوجد فيه اسماء معينة من الفنانين كما ان هناك العديد من الفنانين المشاركين في العمل ككل وتدور أحداث المسلسل في قالب رومانسي درامي تراجيدي حول علاقات الحب والحرمان والتحديات التي يجب على كل شخص أن يتحمَّلها مقابل الدفاع عن حبه.

وعما اذا كان العمل يضم كل قصائد الامير خالد الفيصل قال: قصائد وأشعار الأمير خالد الفيصل تحتاج الى أكثر من 10 أجزاء وليس جزءا واحدا أو اثنين وهناك تحضيرات جارية مع قناة أبو ظبي بخصوص انتاج وتصوير جزءٍ ثان من العمل وان كان الاتفاق النهائي حول هذا الأمر لم يتمَّ بعد خاصة أن الأفكار التي سيتمُّ طرحها في الجزء الثاني ستكون مختلفة وجديدة ولكن بنفس الروح والقالب الدرامي. واما عن مشاركته في العمل قال: بالاضافة الى كوني منتجاً منفذ فانني سوف اشارك في بطولة قصتين دراميتين في المسلسل وقد استطعت ان انسق مابين الامرين ومن منطلق مسؤوليتي كمنتج فاني حريص اشد الحرص على اتخاذ كل الاجراءات الاحترازية بعد التوقُّف خلال الفترة الأخيرة بسبب كورونا. يذكر أن مسلسل «بخور القصائد» من اخراج زياد نظمي، وتأليف عفاف مطر، وبطولة كل من: تركي اليوسف، وليلى السلمان، وطلال السدر، وميلا الزهراني، وبدر اللحيد، ومديحة كنيفاتي، وأميرة محمد، وسعد الطلاس، وزارا البلوشي، وفواز الجاسر، وجبران الجبران، وسالي زاك، وأحمد الرشيد، وحنين سعد، وريم العلي واخرين.

