منى زكي بدأت تصوير فيلم «أعز الأصحاب» بالنسخة العربية

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بدأت النجمة المصرية منى زكي تصوير فيلمها الجديد، والذي يحمل اسم «أعز الأصحاب»، وهو النسخة العربية من الفيلم العالمي «بيرفكت سترينجرز».

منى زكي نشرت صورة من أول يوم تصوير للفيلم، على خاصية «ستوري» على حسابها بموقع «انستغرام»، وعلقت قائلة: «بداية تصوير فيلم أعز الأصحاب perfect strangers».

والفيلم من بطولة منى زكي، ونادين لبكي، واياد نصار، وعادل كرم، ودياموند بو عبود، وجورج خباز، وسيناريو غابريل يمين ووسام سميرة، والذي سيقوم باخراج الفيلم أيضا في أول تجربة اخراجية له.

وستدور أحداث القصة في لبنان في وسط الثورة اللبنانية وجائحة فيروس كورونا، حول سبعة أصدقاء قدامى يجتمعون على العشاء، وأثناء تناولهم الطعام يقررون أن يلعبوا لعبة تتضمن أن يضع الجميع هواتفهم المحمولة على طاولة العشاء ويجعلوا الهواتف والرسائل النصية متاحة للجميع.

وبالرغم من أن اللعبة تكون مبهجة في البداية، لكن الأمور تصبح أكثر جدية عندما تفضح الأسرار المكتومة للعلن أمام الجميع.

وسيتولى انتاج الفيلم جان لوكا شقرا، منتج فيلم «الأقصر»، ومحمد حفظي منتج عدد كبير من الأعمال منها: «ما رواء الطبيعة»، و«الأقصر» و«شيخ جاكسون»، والمنتجة التنفيذية ميادة الحراكي، ومن المقرر أن يعرض نهاية عام 2021.

وعن الفيلم، يقول المنتج محمد حفظي: «رأيت في هذا المشروع فرصة نادرة للعمل مع كوكبة من أهم نجوم العالم العربي واثنين من أهم الشركات المؤثرة في صناعة وتوزيع السينما في العالم العربي في شراكة ابداعية حقيقية، حتى ان كان مصدرها فكرة فيلم عالمي».

