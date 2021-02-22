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عمرو دياب وطارق العريان في عمل فني واحد


يصور الفنان المصري عمرو دياب? اعلانا خاصا بعطره الجديد الذي يحمل اسمه مع المخرج طارق العريان?. ونشر العريان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي صورة من كواليس الاعلان في دبي مع عمرو دياب. وعلق طارق العريان على الصورة كاتبا: «بداية انشاء الاعلان التجاري لعطر عمرو دياب. يسعدني دائما العمل مع صديقي عمرو دياب». يذكر أن عمرو دياب سيطلق عطره خلال الفترة القادمة في حفل كبير سيقام بدبي.
وسيتم تصوير الاعلان على أغنية «وأنا معاك» لعمرو دياب وهي من كلمات خالد تاج الدين، لحن خالد عز، توزيع عادل حقي، وتصدرت ضمن ألبوم «يا أنا يا لأ».


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