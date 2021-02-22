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تأجيل «The Batman» للمرة الثالثة بعد إصابة روبرت باتينسون بـ«كورونا»


أكدت مصادر اصابة الممثل الأميركي روبرت باتينسون? بفيروس كورونا، لذا اضطر القيمون على فيلمه الجديد «The Batman»، أو «الرجل الوطواط» إلى توقيف تصويره للمرة الثالثة. كان الفيلم قد توقف تصويره للمرة الأولى في مارس الماضي، بسبب الاجراءات الاحترازية خوفا من انتشار الفيروس بين العاملين عليه والممثلين ثم عادوا للتصوير في سبتمبر، وتوقف للمرة الثانية وتم متابعته في نوفمبر الماضي.
هذا الفيلم هو أحدث أجزاء سلسلة «The Batman» التي قدم خلالها الشخصية الاساسية عدد من النجوم قبل روبرت كان منهم الممثل العالمي جورج كلوني.


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