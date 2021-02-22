مفاجأة سودانية.. أرض سد النهضة «ليست إثيوبية»!

عربيات ودوليات

الخرطوم - واشنطن - الوكالات: كشف، العضو السابق في وفد السودان لمفاوضات سد النهضة، د. أحمد المفتي ان الأرض التي انشئ عليها السد الاثيوبي ملك للسودان.

وقال المفتي في تصريحات لقناة «العربية»، ان السودان منح اثيوبيا الأرض التي اقيم عليها سد النهضة في العام 1902، بشرط عدم تدشين اديس ابابا اي منشآت مائية على نهر النيل دون موافقة الخرطوم. وأوضح المفتي ان السودان قد يطالب باستعادة هذه الأرض، خاصة وأن الطرفين، السوداني والاثيوبي، قد اشترطا ذلك بعدم اقامة اي منشآة مائية على نهر النيل دون موافقة السودان.

وناشد عضو الوفد السوداني السابق لمفاوضات سد النهضة، مجلس الأمن الدولي، بضرورة التدخل لاثناء اثيوبيا عن بدأ الملأ الثاني للسد، المقرر في يوليو المقبل، والا سيتفجر الوضع بشكل خارج عن السيطرة.

وأكد احمد المفتي، العضو السابق في وفد السودان لمفاوضات سد النهضة، ان اكثر من عشرين مليون مواطن سوداني مهددون بخطر عظيم بسبب سد النهضة. وحذر من امكان انفجار الوضع مع اثيوبيا في اي لحظة والدخول في مواجهة عسكرية شاملة بسبب التعنت الذي تبديه اديس ابابا في المفاوضات واصرارها على اتخاذ اجراءات احادية في ملء الخزان وادارة السد بمعزل عن دولتي المصب مصر والسودان.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية اعلنت ان الولايات المتحدة تراجع سياستها بشأن سد النهضة الاثيوبي لتسهيل حل الأزمة المستمرة بين اثيوبيا ومصر والسودان بسبب هذا المشروع.

وقال المتحدث باسم الوزارة، نيد برايس، ان ادارة الرئيس، جو بايدن، تراجع سياستها تجاه سد النهضة وتقيم دورها في تسهيل الحل بين مصر واثيوبيا والسودان. وأضاف براس ان الولايات المتحدة قررت عدم ربط التعليق المؤقت لبعض مساعدات اثيوبيا بالسياسية الأميركية بخصوص سد النهضة، وذكر ان واشنطن ابلغت الحكومة الاثيوبية بهذا القرار.وأوضح «لا نزال ندعم الجهود المشتركة والبناءة لاثيوبيا ومصر والسودان للتوصل الى اتفاق بخصوص سد النهضة». وأردف برياس ان الوقف المؤقت لمساعدات اجنبية اميركية محددة لاثيوبيا يؤثر على 272 مليون دولار تخص قطاعي الأمن والتنمية، مبينا ان استئناف المساعدات سيعتمد على عدد من العوامل.

وكان الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، قد اتهم اثيوبيا بأنها انتهكت اتفاقا تم التوصل اليه بوساطة ادارته لحل النزاع مما دفعه الى قطع المساعدات المالية.

