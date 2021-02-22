العراق: الاستعدادات العملانية لزيارة البابا تبدأ من أور

عربيات ودوليات

بغداد - الوكالات: زار وفد من الفاتيكان امس، مدينة اور الأثرية في محافظة ذي قار بجنوب العراق، تمهيدا للزيارة «التاريخية» التي سيقوم بها البابا فرانسيس الى العراق.

وقالت مصادر ان وفد الفاتيكان اطلع على الاستعدادات التي تجري في المكان الذي سيلقي فيه البابا كلمته. ومن المقرر ان يجري البابا فرانسيس زيارة الى العراق تستمر من الخامس الى الثامن من الشهر المقبل، في زيارة وصفت بـ«التاريخية».

على صعيد اخر قال مسؤولو امن عراقيون ان عدة صواريخ ضربت قاعدة بلد الجوية العراقية شمالي بغداد ليل السبت ما اسفر عن اصابة متعاقد عراقي. ولم تعلن بعد اي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، وهو الثاني من نوعه خلال اقل من اسبوع الذي يستهدف قاعدة تستضيف قوات اميركية او متعاقدين اميركيين. وذكر الجيش العراقي ان اربعة صواريخ ضربت القاعدة. وقال مسؤولو الأمن العراقيون بأن المتعاقد اصيب بجروح لا تهدد حياته. وكانت جماعات مسلحة يقول بعض المسؤولين العراقيين انها مدعومة من ايران اعلنت مسؤوليتها عن هجمات مماثلة في السابق ومنها هجوم في الأسبوع الماضي على مجمع مطار اربيل الدولي. وقتل الهجوم متعاقدا يعمل مع القوات الأميركية في قاعدة عسكرية بالمجمع. على صعيد متصل أكد قائد بعثة حلف شمال الأطلسي في العراق، الفريق الركن بيير اوسلن، ان اي زيادة في تواجد البعثة في هذا البلد ممكنة فقط بموافقة حكومته. وجاءت تصريحات المسؤول الأطلسي اثناء استقباله، امس من قبل مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، الذي اكد له حرص بلاده على التعاون مع المجتمع الدولي. وذكر الأعرجي، بحسب بيان نشرته مستشارية الأمن القومي على موقعها الالكتروني، ان القوات العراقية «لديها خبرات كبيرة اكتسبتها من خلال القتال، مبينا ان تبادل الخبرات مهم لمواجهة الارهاب والتطرف». وأشار الى ان العراق «ليس جزءا من اي مشكلة اقليمية، بل هو جزء من الحل»، مؤكدا ان بغداد تتطلع للعمل على الاستفادة من خبرات الناتو، وأن «تبادل الخبرات مهم، لأن «داعش» ما زال يشكل خطرا حتى الآن».

