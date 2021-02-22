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عربيات ودوليات

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إيران تغلق نقاط العبور مع العراق لكبح «الفيروس البريطاني»


أغلقت ايران عدة نقاط عبور مع العراق في مسعى لكبح انتشار سلالة متحورة من فيروس كورونا قال وزير الصحة الايراني سعيد نمكي انها دخلت البلاد من العراق. واعلن نمكي للتلفزيون الرسمي ان نقاط العبور الى العراق من اقليم خوزستان وكذلك اقليمي عيلام وكرمانشاه المجاورين اغلقت امام حركة المسافرين.
وذكر الاعلام الرسمي ان ايران، وهي اشد دول الشرق الأوسط تضررا بفيروس كورونا، تشهد حاليا ارتفاعا في عدد الاصابات بالفيروس مع اعلان 11 مدينة وبلدة باقليم خوزستان في جنوب غرب البلاد مناطق «حمراء» شديدة الخطورة.
وقال نمكي «المصدر الرئيسي للعدوى... بفيروس كورونا البريطاني في اقليم خوزستان مسافرون وصلوا من العراق ولهذا السبب اغلقنا حدود هذا الاقليم حتى اشعار آخر».


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