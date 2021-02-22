مصر.. الإعلامي تامر أمين يدفع حياته المهنية ثمناً لـ«إهانة الصعيد»

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قررت نقابة الاعلاميين المصريين، الغاء تصريح مزاولة المهنة للاعلامي تامر أمين بسبب تصريحات غير لائقة ادلى بها عن فتيات الصعيد. وذكرت النقابة في بيان الليلة قبل الماضية انه «بعد انتهاء التحقيقات التي استمرت نحو 3 ساعات ونصف الساعة ثبتت مخالفة تامر امين لميثاق الشرف الاعلامي ومدونة السلوك المهني».

واستندت النقابة في بيانها الى «باب المبادئ العامة في فقراتها ارقام 2 و4 و6 و7، التي نصت الفقرة رقم 2 منه على احترام الأديان السماوية والقيم المجتمعية وآداب وتقاليد المهنة».

وأضاف البيان ان «الفقرة رقم 4 تؤكد على دور الاعلام في حماية الوحدة الوطنية والتماسك القومي والفقرة رقم 6 تؤكد على احترام الكرامة الانسانية وعدم الاساءة الى اي فئة من فئات المجتمع». وتابع: «في باب الواجبات، خالف المذكور الفقرة رقم 7 التي نصت على عدم انتهاك حرمة الحياة الخاصة والعائلية للمواطنين كافة». وخلص البيان الى الغاء تصريح مزاولة المهنة الصادر لتامر امين لمخالفته ميثاق الشرف الاعلامي.

وكانت هيئة مكتب المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام في مصر، قررت وقف برنامج الاعلامي تامر امين واستدعائه للتحقيق بسبب تصريحات غير لائقة ادلى بها عن فتيات الصعيد. وتسببت تصريحات الاعلامي تامر امين، وما تضمنه من اساءة للصعيد ونسائه، في حالة من السخط والغضب، ولاقى كلام امين ردود فعل كبيرة من مختلف فئات المجتمع، منددة ومهاجمة لما يعتبرونه اساءة مرفوضة لسيدات الجنوب.

من جانبه، اكد نقيب الاعلاميين طارق سعدة انه تم التحقيق مع الاعلامي تامر امين لمدة 3 ساعات بسبب تصريحاته المسيئة لسيدات الصعيد، كما تم الغاء تصريح مزاولة المهنة له، ولن يقدم اي برامج في الفترة الحالية.

وأوضح ان تامر امين لن يمارس مهنة الاعلام طوال فترة الغاء تصريح مزاولة المهنة، حيث ان مخالفاته كانت فجة والقانون لا يعرف العاطفة.

وأضاف سعدة ان اجابات تامر امين خلال التحقيق لم ترتقِ الى دفوعات قانونية، وتم خلال التحقيق مواجهته بكل المخالفات المرتكبة منه، وأقر بالمخالفة لذلك تم صدور قرار الغاء تصريح مزاولة المهنة ضده، مؤكدا ان تصريحات تامر امين متنافية مع ميثاق الشرف الاعلامي.

وأشار نقيب الاعلاميين الى ان تامر امين، قال اثناء التحقيق معه: «مكنش قصدي. التعبير خانني»، موضحا ان قرار الغاء تصريح مزاولة المهنة الذي صدر ضد تامر امين هو الأول من نوعه الذي تصدره النقابة.

