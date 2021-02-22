«التصالح» مع وزير مختلس ورجل أعمال دفعا 1.3 مليار جنيه للدولة!

عربيات ودوليات

أعلنت النيابة العامة المصرية ان اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج التصالح مع متهمين دفعا اكثر من مليار و300 مليون جنيه للدولة.

ذكرت ذلك الصفحة الرسمية للنيابة العامة المصرية، مشيرة الى ان اللجنة «وقعت تعاقد لتسوية وتصالح المتهمين، محمد ابراهيم سليمان، وزير الاسكان الأسبق، ورجل الأعمال محمد مجدي حسين راسخ، فيما نسب اليهما من اتهامات بقضايا اموال عامة»، بحسب ما ذكرته «بوابة الأهرام» المصرية.

وذكر بيان النيابة العامة ان «اجمالي ما قدمه المتهمان لصالح الدولة من اموال تجاوزت قيمته مليار و315 مليون جنيه، وهو ما تتجاوز قيمته 83 مليون دولار اميركي».

وقال البيان ان «اللجنة برئاسة النائب العام، وقعت عقد تسوية وتصالح في الطلبين المقدمين اليها من المتهمين، للتصالح عن الاتهامات المنسوبة اليهما في بعض من القضايا».

تجدر الاشارة الى ان التسوية جاءت بعد طلبين تم تقديمهما من المتهمين الى اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج» برئاسة النائب العام المستشار حمادة الصاوي.

