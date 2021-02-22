بايدن يدرس تخفيف العقوبات على إيران

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عواصم - الوكالات: كشفت صحيفة «تايمز» أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تدرس إمكانية تخفيف العقوبات المفروضة على إيران، في مسعى «لإعادة إحياء» الاتفاق النووي.

وقالت الصحيفة إنه «على الرغم من إصرار إدارة بايدن على رغبتها في الجلوس أولا إلى طاولة المفاوضات، إلا أن هناك مؤشرات على أن تخفيف العقوبات ليس أمرا مستبعدا». ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع في جهاز الأمن القومي الأميركي أن «تخفيف العقوبات في الطريق بالتأكيد. ليس اليوم أو غدا. لكنه في الطريق». وفي وقت سابق، ذكرت «بلومبرغ» أن إدارة بايدن تدرس عدة خيارات حول كيفية تخفيف الوضع المالي لإيران، دون رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.

وكان المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو قد صرح بأن الاتحاد الأوروبي يجري مشاورات مكثفة حول إمكانية عقد اجتماع غير رسمي بشأن الاتفاق النووي الإيراني بمشاركة الولايات المتحدة.

في غضون ذلك عقد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية «IAEA» رافائيل غروسي محادثات في طهران مع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، فيما تحدث وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن إمكانية العودة عن الإجراءات التي اتخذتها بلاده خارج بنود الاتفاق النووي مقابل التزام الأطراف الأخرى. ولم تحدد الوكالة أو السلطات الإيرانية ما إذا كان جدول أعمال غروسي يتضمن اجتماعات أخرى. وكان صالحي قال في وقت سابق إنه سيبحث مع غروسي التعاون بين إيران والوكالة الدولية بعد أن توقف طهران العمل بالبروتوكول الإضافي غدا الثلاثاء. وأضاف أن الحوار سيبحث كيفية تنظيم عمليات التفتيش، وذلك وفق مقررات معاهدة الحد من الانتشار النووي، وانتقد تسريب الوكالة معلومات ترتبط بالأنشطة النووية الإيرانية مؤكدا على وجوب عدم الكشف عن أي معلومة حتى تنتهي عملية التفتيش، مشيرا إلى أن إيران وجهت اعتراضا كتابيا وشفهيا للوكالة بهذا الشأن.

وسبق أن قال غروسي إن الهدف من زيارته هو التوصل إلى «حل مقبول من الطرفين يتلاءم مع القانون الإيراني، لتتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من مواصلة نشاطات التحقق الأساسية في إيران».

وبالتزامن مع الزيارة قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إنه يمكن بدء المحادثات مع واشنطن عندما تفي جميع الأطراف بالتزاماتها في الاتفاق النووي مشيرا إلى أن إيران ستتراجع بسرعة عن خفض التزاماتها إذا التزمت بقية الأطراف بالاتفاق. وأضاف ظريف أن أي محادثات مرتقبة بشأن الاتفاق النووي لن تؤدي إلى أي تغييرات في شكل ومضمون الاتفاق.

وقال وزير الخارجية الإيراني إن إنهاء عمليات التفتيش المفاجئ للوكالة الدولية للطاقة الذرية لا ينتهك الاتفاق النووي، مؤكدا أن بلاده لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية، وليس لديها ما تخفيه، حسب تعبيره.

