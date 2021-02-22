طهران: مستعدون للمساعدة في إنهاء حرب اليمن

عربيات ودوليات

طهران- الوكالات: أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن «طهران أبلغت المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، بأنها مستعدة للمساعدة في إنهاء الحرب باليمن».

وقال ظريف: «لم نتلق أي مقترح بوقف دعم طهران للحوثيين، مقابل وقف دعم واشنطن لعمليات التحالف في اليمن»، مشيرا إلى أن «إيران ليس لديها أهداف للهيمنة، وأنها تسعى إلى إقامة علاقات جيدة مع الدول الأخرى».

وأضاف «إيران لا تريد السيطرة على المنطقة، بل تسعى لإقامة علاقات جيدة مع جيرانها العرب».

وحول اتفاقيات التطبيع الأخيرة مع إسرائيل، رأى ظريف أن «دول المنطقة تخطئ إذا ما اعتقدت أنه يمكن لإسرائيل أن تضمن أمنها»، وتابع: «نقول للدول المطبعة مع إسرائيل إن نتانياهو الذي لا يمكنه الحيلولة دون دخوله السجن، لن يتمكن من توفير الأمن لكم».

