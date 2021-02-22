ريال يضيِّق الخناق على أتلتيكو

دوليه

أشعل ليفانتي المنافسة على اللقب عندما ألحق الخسارة الثانية هذا الموسم بمضيفه أتلتيكو مدريد المتصدر بالفوز عليه 2-0، فيما حقق ريال مدريد الفوز بشق الانفس على بلد الوليد 1-0 أول من أمس في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني.

وعلى ملعب «واندا ميتروبوليتانو» في مدريد يدين ليفانتي بفوزه الاول على اتلتيكو مدريد في ملعبه الى مسجلي هدفي الفوز قائده موراليس خوسيه لويس موراليس (31) والبديل خورخي دي فروتوس (90+5)، وحارس مرماه دانيال كاريناس الذي تصدى للعديد من الهجمات المدريدية.

ونجح ليفانتي في كسب أربع نقاط من أصل ستة ممكنة من أتلتيكو مدريد في مباراتين جمعتا بينهما في مدى ثلاثة أيام بعدما كان أرغمه على التعادل 1-1 الأربعاء. وبعدما حرم القطب الثاني للعاصمة من الابتعاد ثماني نقاط الاربعاء، أسدى ليفانتي خدمة ثانية للقطب الاول ريال مدريد حامل اللقب الذي استغل الهدية بفوزه على مضيفه بلد الوليد 1-0 مقلصا الفارق الى ثلاث نقاط. وبات أتلتيكو الذي كان يغرد خارج السرب منذ فترة طويلة، مهددا جدا بخسارة الصدارة في المرحلتين المقبلتين كونه مدعو الى مواجهة مضيفه فياريال السابع ومن بعده ضيفه ريال مدريد، قبل مواجهة ضيفه أتلتيك بلباو في مباراة مؤجلة من المرحلة الثامنة عشرة في العاشر من مارس المقبل. وهي الخسارة الاولى لأتلتيكو على أرضه هذا الموسم والأولى منذ 72 مباراة.

وهو الفوز الثاني تواليا لليفانتي في العاصمة مدريد بعدما كان تغلب على ريال في الثامن من الشهر الحالي في المرحلة الحادية والعشرين.

كما هي الخسارة الثانية لرجال المدرب الارجنتيني دييغو سيميوني هذا الموسم بعد الاولى امام مضيفه وجاره ريال مدريد 0-2 في 12 ديسمبر الماضي. وجاءت خسارة أتلتيكو قبل استضافته تشلسي الانكليزي غدا في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري ابطال اوروبا.

وقال سيميوني «لا أبحث عن أعذار، الأمر يتوقف علينا نحن المدربون لمنح اللاعبين الحلول اللازمة لتحقيق الفوز». وأضاف بخصوص المنافسة على اللقب «من المهم تحقيق الأهداف المحددة. إنه أمر رائع. لكن الأهم من ذلك هو السبيل لتحقيق ذلك. هناك العديد من العقبات، الحظ السيء، الحظ السعيد... نحن على هذا الطريق، ونواجه عقبات، لكن يجب أن نحاول تجاوزها والمضي قدمًا بأفضل طريقة ممكنة».

وفي المباراة الثانية تابع ريال مدريد صحوته منذ خسارته امام ليفانتي في المرحلة 21 وحقق فوزه الرابع تواليا والسادس عشر هذا الموسم عندما تغلب بصعوبة على بلد الوليد التاسع عشر قبل الاخير 1-0 مقلصا الفارق الى ثلاث نقاط عن جاره، ورافعا معنويات لاعبيه قبل رحلتهم الى برغامو لمواجهة أتالانتا الايطالي بعد غد في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري ابطال اوروبا.

ويدين ريال مدريد بفوزه الى لاعب وسطه البرازيلي كاسيميرو الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 65، مسجلا هدفه الخامس هذا الموسم. وقال كاسيميرو «انه فوز جيد في ظل الغيابات المهمة التي تشهدها صفوفنا بسبب الاصابة، لكن هذا مجهود للفريق باكمله والجميع عمل من اجل الفوز بالنقاط الثلاث». واضاف «(حارس المرمى البلجيكي تيبو) كورتوا كان مهما جدا في هذا الفوز بتصدياته الرائعة والكثيرة، وهو لا يفاجئني بهذا المستوى العالي».

وتألق حارس مرمى الملكي كورتوا بشكل لافت وأنقذ فريقه من هدف محقق بتصديين رائعين الاول لرد تسديدة على الطاير للتشيلي فابيان أوريانو ارتدت منه الى السويسري سعيدي يانكو الذي سددها زاحفة فابعدها كورتوا الى ركنية (7).

وأهدر أوريانو فرصة ذهبية عندما تلقى كرة عرضية حاول مدافع النادي الملكي الفرنسي فيرلان مندي تمريرها الى فاسكيس فسددها التشيلي بيمناه «على الطاير» ابعدها كورتوا ببراعة (55).

ونجح كاسيميرو في محاولته الثالثة عندما طار لكرة من ركلة حرة انبرى لها الاختصاصي كروس فتابعها برأسه على ارتطمت بالقائم الايسر وعانقت الشباك (65).

وحقق فالنسيا فوزا قاتلا على ضيفه سلتا فيغو بهدفين نظيفين سجلا في الوقت بدل الضائع عبر مانويل فاييخو (90+4) والفرنسي كيفن غاميرو (90+8).

