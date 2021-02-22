زيدان: علينا مواصلة العمل

دوليه

أعرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، عن سعادته بالانتصار بنتيجة 1-0، خلال مواجهة بلد الوليد، في معقل الأخير «نيوفو جوسي زورييلا».

وقال زيدان، خلال تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية: «لا توجد حاجة بالنسبة لي لإرسال رسالة للاعبين، إنه انتصار مهم، الرابع على التوالي، علينا مواصلة العمل». وعن حالة بنزيمة، علق: «سنرى غدًا، فلا يمكنني إخباركم الآن، نحن لن نجازف به، فإذا لم يكن جاهزا لن يشارك ضد أتالانتا بدوري الأبطال». وأضاف: «نحن نعيش حالة جيدة، لدينا استمرارية في النتائج، والفريق بأكمله يدافع بشكل جيد للغاية، سنستعد لمواجهة الأربعاء ضد أتالانتا بأفضل طريقة ممكنة». وتابع: «كاسيميرو؟ نعرفه جيدًا، المركز الذي يشغله، ونعلم أنه يُسدد، وسجل هدفا اليوم أنا سعيد به، لكنني سعيد من أجل الفريق بأكمله». وحول الإصابات التي ضربت الفريق، علق: «الوضع كما هو عليه، توجد العديد من الإصابات، وآمل أن أستعيد بعض اللاعبين، لكنني لا أعرف ما إذا كان سيحدث ذلك في الأسبوع المقبل». واختتم: اللاعبون ملتزمون وعلينا مواصلة الاعتماد عليهم، لكن الأمر مُعقد».

