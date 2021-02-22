السقوط الرابع على التوالي لليفربول

دوليه

زاد إيفرتون من جراح جاره ومستضيفه ليفربول وهزمه 2-0 في «ديربي الميرسيسايد» ضمن المرحلة 25 من الدوري الإنكليزي اول من امس. ووقع على الهدف الأول البرازيلي ريتشارليسون في الدقيقة 3، وأضاف الثاني الآيسلندي غيلفي سيغوردسون من ركلة جزاء 83.

وصار رصيد فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي 40 نقطة في المركز السابع وتساوى بالنقاط مع ليفربول السادس. وهذه الخسارة الرابعة لفريق المدرب الألماني يورغن كلوب على التوالي في الدوري الإنكليزي. وخاض البرازيلي روبيرتو فيرمينو مهاجم الريدز مباراته رقم 200 في الدوري الإنكليزي الممتاز. فيما سجل ريشارليسون ثاني أسرع هدف لإيفرتون أمام ليفربول (دقيقتان و25 ثانية) في دربي الميرسيسايد ضمن الدوري الإنكليزي الممتاز خلف هدف الفرنسي اوليفييه داكور في ابريل 1999.

ودخل إيفرتون المباراة على وقع خسارته على ملعبه أمام مانشستر سيتي المتصدر 1-3 الأربعاء في مباراة مؤجلة ونجح في مباغتة أصحاب الأرض بهدف مبكر عندما فشل المدافع التركي الوافد أخيراً إلى صفوف ليفربول اوزان كاباك في تشتيت إحدى الكرات فوصلت إلى الفرنسي عبداللاي دوكوريه ومنه إلى صانع الألعاب الكولومبي خامس رورديغيز الذي مررها بينية أمامية باتجاه المهاجم البرازيلي ريشارليسون الذي انفرد بمواطنه وزميله في المنتخب الوطني أليسون بيكر وسدد عن يمينه بعد مرور 3 دقائق فقط مفتتحاً التسجيل.

وتلقى ليفربول لضربة قوية بإصابة هندرسون فاضطر إلى مغادرة الملعب منتصف الشوط الأول وحل بدلاً منه نات فيليبس.

ونجح دفاع إيفرتون في إحباط جميع محاولات ليفربول إلى أن احتسب الحكم ركلة جزاء من هجمة مرتدة سريعة وإعاقة المهاجم البديل دومنيك كالفرت لوين داخل المنطقة فانبرى لها الآيسلندي غيلفي سيغوردسون على يمين الحارس اليسون مانحاً فوزاً تاريخياً لفريقه (83).

وفي مباراة أخرى عجز تشيلسي عن استثمار أفضليته الميدانية المطلقة ضد مضيفه ساوثهامبتون لتحقيق فوزه السادس تواليا بقيادة مدربه الألماني الجديد توماس توخيل، واكتفى بالتعادل 1-1.

وتخطى فولهام ضيفه شيفيلد يونايتد بهدف وحيد سجله أديمولا لوكمان 61.

