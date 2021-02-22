هزيمة بايرن.. وانتصار دورتموند

دوليه

مني بايرن ميونيخ، بطل السداسية هذا الموسم، بخسارته الثالثة هذا الموسم وكانت امام مضيفه اينتراخت فرانكفورت 1-2 أول من امس في لقاء قمة ضمن المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الألماني في آخر تجربة له قبل مواجهة لاتسيو الايطالي في ذهاب ثمن النهائي من دوري ابطال اوروبا غدا.

وعزز فرانكفورت، الوحيد الذي لم يخسر منذ مطلع العام الحالي، رصيده في المركز الرابع مع 42 نقطة متخلفا بفارق الاهداف عن فولفسبورغ الثالث مفاجأة الموسم الحالي.

اما بايرن فتجمد رصيده عند 49 نقطة.

وسقط بوروسيا مونشنغلادباخ بشكل مفاجئ امام ماينتس 1-2 ليفرط بثلاث نقاط ثمنية في سعيه نحو احتلال احد المراكز الاوروبية. واتخم بوروسيا دورتموند شباكه جاره اللدود شالكه الجريح باربعة اهداف نظيفية بينها ثنائية لهدافه الدولي النروجي إرلينغ هالاند في دربي مدينة الرور الصناعية. ودخل دورتموند المباراة بمعنويات عالية بعد فوزه الثمين خارج ملعبه على اشبيلية بطل الدوري الاوروبي الموسم الماضي 3-2 في عقر دار الاخير.وانتظر دورتموند الدقائق الثلاث الاخيرة من الشوط الاول ليسجل هدفين، الاول عبر جناحه الانكليزي جايدون سانشو (42) والثاني لمهاجمه هالاند بضربة مقصية رائعة بيسراه (45).

واضاف البرتغالي رافايل غيريرو الثالث (60) قبل ان يختتم هالاند مهرجان الاهداف في الدقيقة 79.

