سانت إتيان تعادل مع رينس

دوليه

انتهت مباراة سانت إتيان وضيفه رينس بالتعادل 1-1 أول من أمس في الجولة 26 من الدوري الفرنسي. وافتتح المالي البلال توريه التسجيل للضيوف في الدقيقة 72 ثم أدرك تشارلز آبي التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 89.

وحقق كل من سانت إتيان ورينس 7 انتصارات و9 تعادلات و10 هزائم. وبالنتيجة ذاتها، تعادل نانت مع ضيفه مرسيليا. وافتتح نانت التسجيل مطلع الشوط الثاني عبر لودوفيك بلاس إثر خطأ فادح للحارس ستيف مانداندا (50)، وردّ مرسيليا بعد 19 دقيقة بواسطة ديميتري باييت (69).

وكان مرسيليا يمني النفس بفوزه الثاني على التوالي في الدوري بعد الأول الذي حققه على ضيفه نيس 3-2 الأربعاء.

